Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση της Avis στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης

Η Avis κατέκτησε τον τίτλο Greece’s Leading Car Rental Company 2026 στα World Travel Awards, διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη σημαντική αυτή διάκριση. Η νέα βράβευση επισφραγίζει τη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας να προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν κάθε μετακίνηση πιο εύκολη, αξιόπιστη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες.

Η επανάληψη της επιτυχίας του 2025 προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή αναγνώριση. Σε έναν κλάδο με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό, αναδεικνύει τη συνέπεια της Avis στην ποιότητα της εξυπηρέτησης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών που επισκέπτονται την χώρα μας. Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή προβολή της εταιρείας και υπογραμμίζει τη συμβολή της σε μια θετική ταξιδιωτική εμπειρία στην Ελλάδα.

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Με διεθνή παρουσία και ευρεία αναγνωρισιμότητα, τα World Travel Awards συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης στον τουρισμό. Οι διακρίσεις τους προκύπτουν από την ψήφο επαγγελματιών του κλάδου και ταξιδιωτών, συνδυάζοντας την αξιολόγηση της τουριστικής αγοράς με την εμπειρία όσων επιλέγουν τις υπηρεσίες της. Η ανάδειξη της AVIS μέσα από αυτή τη διαδικασία αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που συγκεντρώνει.

Για την AVIS, η εξέλιξη των υπηρεσιών μετακίνησης αποτελεί συνεχή προτεραιότητα. Η ανανέωση του στόλου, οι ψηφιακές δυνατότητες που απλοποιούν την εξυπηρέτηση και οι ευέλικτες επιλογές μίσθωσης διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για ιδιώτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες της χώρας. Με τη δεύτερη συνεχόμενη βράβευση στα World Travel Awards, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε όσα δίνουν αξία σε κάθε μετακίνηση: άνεση, ευελιξία και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.