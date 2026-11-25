Η ανεξάρτητη επιτροπή υπό τον Τζέιμς Τζόουνς αναμένεται να παρουσιάσει ενδιάμεσο πόρισμα έως τον Οκτώβριο του 2027 σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των βετεράνων



Περίπου 22.000 στρατιωτικοί συμμετείχαν στις πυρηνικές δοκιμές της περιόδου 1952-1967. Καταγγελίες για καρκίνους, αιματολογικές παθήσεις και προβλήματα υγείας στις επόμενες γενιές. Ανεξάρτητη επιτροπή υπό τον επίσκοπο Τζέιμς Τζόουνς καλείται να διερευνήσει τις ευθύνες του βρετανικού κράτους.

Μία από τις μακροβιότερες διεκδικήσεις για δικαίωση στην πρόσφατη βρετανική ιστορία αποκτά νέα διάσταση, καθώς η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των πυρηνικών δοκιμών στην υγεία χιλιάδων στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

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Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες πιέσεων από τους βετεράνους και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις πυρηνικές δοκιμές και οι οικογένειές τους περίμεναν υπερβολικά πολύ για να μάθουν την αλήθεια.

Επικεφαλής της ανεξάρτητης επιτροπής αναλαμβάνει ο πρώην επίσκοπος του Λίβερπουλ Τζέιμς Τζόουνς, γνωστός από τον ρόλο του στην έρευνα για την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Η επιτροπή θα λειτουργήσει με πρότυπο εκείνης της έρευνας, επιδιώκοντας να εξετάσει σε βάθος τα διαθέσιμα στοιχεία και να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 22.000 Βρετανοί στρατιωτικοί και πολίτες συμμετείχαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας από το 1952 έως το 1967.

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Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Αυστραλία και σε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, μεταξύ αυτών και στο νησί των Χριστουγέννων, το σημερινό Κιριτιμάτι.

Οι μαρτυρίες των βετεράνων προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι εκτέθηκαν σε ραδιενεργό νέφος χωρίς επαρκή προστασία, ενώ ορισμένοι καταγγέλλουν ότι έλαβαν εντολές να παρακολουθούν τις πυρηνικές εκρήξεις ή ακόμη και να πετούν μέσα από τα νέφη που δημιουργούνταν μετά τις δοκιμές.

Αρκετοί από αυτούς εμφάνισαν αργότερα καρκίνους και αιματολογικές παθήσεις, ενώ οικογένειες βετεράνων συνδέουν προβλήματα υγείας των παιδιών τους με την έκθεση των γονιών τους στη ραδιενέργεια.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες για τη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων.

Οι οργανώσεις των βετεράνων υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμών πραγματοποιούνταν εξετάσεις αίματος και ούρων, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν διαθέσιμα στους ίδιους όταν άρχισαν να διεκδικούν αποζημιώσεις.

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Το υπουργείο Άμυνας είχε επί χρόνια υποστηρίξει ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει σχετικά αρχεία. Ωστόσο, πρώην υπουργός Άμυνας, ο Τόμπιας Έλγουντ, παραδέχθηκε τον Σεπτέμβριο ότι είχε παραπλανήσει άθελά του το Κοινοβούλιο το 2018, καθώς στη συνέχεια προέκυψαν στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιων εξετάσεων.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι η Βρετανία δεν διαθέτει ειδικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για τους βετεράνους των πυρηνικών δοκιμών και τις οικογένειές τους, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.

Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τη συμβολή τους στο πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να έχει θεσπίσει ξεχωριστό μηχανισμό αποζημίωσης.

Η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ενδιάμεσο πόρισμα έως τον Οκτώβριο του 2027, χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 75 χρόνια από την πρώτη βρετανική πυρηνική δοκιμή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εξετάσει ζητήματα ιστορικής αναγνώρισης, εκπαίδευσης και δημιουργίας μνημείου για τους ανθρώπους που συμμετείχαν στις δοκιμές.

Για τους βετεράνους, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται πλέον σε προχωρημένη ηλικία, η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό βήμα, όχι όμως και την οριστική δικαίωση.