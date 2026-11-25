Η υφυπουργός Μαρία Συρεγγέλα ανέδειξε μέσω Facebook δύο περιστατικά προστασίας γυναικών από κακοποιητικά περιβάλλοντα στην Κρήτη και σε νησί του Νοτίου Αιγαίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα μοιράστηκε μέσω των social media ιστορίες από τη θητεία της στο υπουργείο.

Η ίδια είπε ότι δεν θα αναφερθεί σε στατιστικά νούμερα, αλλά σε δύο υποθέσεις που την έχουν στιγματίσει.

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Η πρώτη ιστορία αφορά μια γυναίκα από την Κρήτη που εν μέσω της πανδημίας, με την βοήθεια της αστυνομίας κατάφερε να απομακρυνθεί άμεσα απο το κακοποιητικό της περιβάλλον και να φτάσει με ασφάλεια στην Αθήνα.

Η δεύτερη ιστορία αφορά μια γυναίκα και τα παιδιά της από ένα μη προσβάσιμο χωριό σε νησί του Νοτίου Αιγαίου που φιλοξενήθηκαν σε κατάλυμα σε συνεργασία με τον Δήμο και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Κλείνοντας το βίντεο επεσήμανε πόσο σημαντικοί, πέρα από τις υπηρεσίες, είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτές και οι πολίτες που βοηθάνε να προστατευτούν οι κακοποιημένες γυναίκες, «γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε καμία να γυναίκα να είναι μόνη».