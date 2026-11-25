Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν τη λύπη τους για την «απουσία κοινής δράσης» στο ζήτημα των δασμών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και δασμοί βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η ΕΕ «αμφισβητεί σθεναρά» τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική πλευρά αιτιολογεί τα μέτρα αυτά, υποστηρίζοντας ότι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της παρέχουν επιδοτήσεις στη βιομηχανία τους, τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί παράνομες.

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Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Όλοφ Τζιλ, «Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα». Ο ίδιος τόνισε ότι, αντίθετα, η Ευρώπη συγκαταλέγεται στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπερπαραγωγή, κυρίως από την Κίνα.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επισημαίνουν τη λύπη τους για την «απουσία κοινής δράσης» στο ζήτημα των δασμών.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ είχαν καταλήξει σε συμφωνία για τους δασμούς τον Ιούλιο του 2025, μετά τον εμπορικό πόλεμο που είχε εξαπολύσει προς όλες τις κατευθύνσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τα αποτελέσματα της νέας ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον για το μέλλον αυτής της συμφωνίας παραμένουν προς το παρόν ασαφή.

Νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με τα ανώτατα ποσοστά να φτάνουν το 40% για την Κίνα και το 20% για την ΕΕ. Ωστόσο, τα όρια ενδέχεται να είναι χαμηλότερα, βάσει των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών.