Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ Σούβλατζης ισοφάρισε στο σαράντα όγδοο λεπτό της αναμέτρησης με υποδειγματικό πλασέ, δίνοντας ξανά ελπίδες στην ελληνική ομάδα

Με έναν συνδυασμό που είχε αποδειχθεί αποτελεσματικός και στην προηγούμενη αναμέτρηση με την Αίγυπτο, η Εθνική Παίδων βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στο Κατάρ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ U17.

Οι διοργανωτές είχαν πάρει νωρίς το προβάδισμα, όμως η ελληνική ομάδα αντέδρασε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48ο λεπτό, ο Χαλδέζος δημιούργησε τις προϋποθέσεις με εξαιρετική ατομική ενέργεια και βρήκε τον Σούβλατζη μέσα στην περιοχή.

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Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ κοντρόλαρε, απέφυγε τον Νταράνι και με υποδειγματικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1 και δίνοντας ξανά ελπίδες στην Ελλάδα.