Η υπόθεση της 14χρονης εγκύου προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τις καταγγελίες για την πολυετή παραμέληση της και τα ερωτήματα για την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών να βρίσκονται στο επίκεντρο

Μια υπόθεση που προκαλεί οργή και σοκ αποκαλύπτεται στον Πύργο, με πρωταγωνίστρια μια 14χρονη, η οποία φέρεται να ζούσε ουσιαστικά εγκαταλελειμμένη από την ηλικία των 12 ετών, χωρίς την απαραίτητη φροντίδα και τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης.

Το κορίτσι νοσηλεύεται από τα τέλη Αυγούστου στο νοσοκομείο Πύργου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα εξαρτήσεων, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, την οποία επιθυμεί να διακόψει.

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Την ίδια ώρα, δεκάδες καταγγελίες φέρεται να είχαν φτάσει στις αρμόδιες Αρχές για την κατάσταση στην οποία ζούσε η ανήλικη, με κατοίκους της πολυκατοικίας όπου διέμενε να περιγράφουν μια εικόνα συστηματικής παραμέλησης.

Όπως καταγγέλλουν, η θετή μητέρα της, μια 66χρονη γυναίκα και καθηγήτρια στο επάγγελμα, είχε ουσιαστικά απομακρυνθεί από την καθημερινότητά της, αφήνοντάς την μόνη σε ένα σπίτι χωρίς τα στοιχειώδη.

Χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό – «Ήταν παρατημένο αυτό το παιδί»

Οι μαρτυρίες των γειτόνων είναι αποκαλυπτικές για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα. Μία γυναίκα, η οποία έμενε ακριβώς δίπλα από την ανήλικη, είχε προχωρήσει σε καταγγελία περίπου ενάμιση χρόνο πριν, περιγράφοντας όσα έβλεπε καθημερινά.

«Ένα σπίτι με δύο έπιπλα. Είχε θέρμανση αλλά δεν την άναβε για να μην τη χρεώνεται. Ούτε καλοκαίρι ψύξη. Ούτε ζεστό νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τους ενοίκους της πολυκατοικίας, η 14χρονη ζούσε μόνη της για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο η παρουσία της θετής μητέρας της φέρεται να ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

«Αυτό το σπίτι νοικιάζεται δύο χρόνια. Το τελευταίο εξάμηνο ήταν εντελώς μόνο του. Ήταν παρατημένο αυτό το παιδί», λέει χαρακτηριστικά γειτόνισσα.

Οι κάτοικοι είχαν αντιληφθεί ότι ένα ανήλικο κορίτσι μπαινόβγαινε μόνο του στο διαμέρισμα. Το περιγράφουν ως ένα εσωστρεφές παιδί, που δεν άνοιγε εύκολα συζητήσεις, αλλά ήταν πάντα ευγενικό και καλοσυνάτο.

Όπως υποστηρίζουν, η ίδια η θετή μητέρα της φέρεται να χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για το κορίτσι, προκαλώντας την απορία και την αγανάκτηση των ανθρώπων της γειτονιάς.

«Το πήρε αλλά μετάνιωσε, ότι είναι παλιόπαιδο, ότι είναι Ρομά και το έχει στο DNA. Προσέξτε γιατί κλέβει», αναφέρουν ότι έλεγε.

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Περηφανευόταν για την περιουσία της, αλλά δεν πρόσφερε ούτε τα βασικά στην κόρη της

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και όσα καταγγέλλονται για την οικονομική κατάσταση της 66χρονης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα φέρεται να μιλούσε συχνά για την περιουσία της και τα ακίνητα που διαθέτει σε διάφορες πόλεις της χώρας.

«Επιθεωρητής ο πατέρας της, έχει ένα μεγάλο σπίτι στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στην Πάτρα, στην Αθήνα και τα νοικιάζει», αναφέρει γείτονας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 14χρονη δεν είχε ούτε τα απαραίτητα ρούχα και παπούτσια, ενώ αναγκαζόταν να λέει τα κάλαντα για να αγοράζει σχολικά είδη.

Γείτονας περιγράφει πως το σπίτι βρισκόταν σε άθλια κατάσταση υγιεινής και πως, όταν ρώτησε τη θετή μητέρα γιατί δεν το καθαρίζει, εκείνη φέρεται να απάντησε: «Γιατί; Θα καθαρίσω εγώ της 14χρονης το σπίτι; Ας καθαρίσει μοναχή της».

Οι καταγγελίες στις κοινωνικές υπηρεσίες και το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ερωτήματα προκαλεί και ο χειρισμός της υπόθεσης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή Live News, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές σχετικά με το πότε ενημερώθηκαν για την κατάσταση της ανήλικης, με αναφορές στο 2021 και το 2023.

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Ωστόσο, γειτόνισσα υποστηρίζει ότι είχε κινητοποιηθεί πολύ νωρίτερα, καθώς ήδη από το 2015 είχε επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού», προχωρώντας σε ανώνυμη καταγγελία.

«Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Χαμόγελο του Παιδιού και είχα κάνει ανώνυμη καταγγελία. Είχανε και άλλες, μου είχαν πει, καταγγελίες και ήξεραν το συγκεκριμένο ζήτημα», αναφέρει.

Τι απαντά η 66χρονη θετή μητέρα – «Είμαι αθώα, δεν έχω κάνει κάτι»

Από την πλευρά της, η 66χρονη εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ανήλικη, αποδίδοντας τα προβλήματα στη συμπεριφορά του ίδιου του παιδιού.

Μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», δήλωσε ότι δεν έχει κάνει τίποτα από όσα της αποδίδονται και υποστήριξε ότι οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ψευδείς.

«Τώρα γύρισα από εκεί, το νοσοκομείο. Μια χαρά είναι. Δεν μου είπαν τίποτα (σ.σ. για την εγκυμοσύνη). Δεν μίλησαν γι’ αυτό, για την εγκυμοσύνη. Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει κάτι. Έχουν πει πολλά ψέματα», ανέφερε.

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Η ίδια ισχυρίστηκε ακόμη ότι ήταν πάντα δίπλα στην 14χρονη, αλλά εκείνη δεν ήθελε να την ακολουθεί, ενώ υποστήριξε ότι είχε δεχθεί απειλές από το κορίτσι, το οποίο, όπως είπε, είχε στραφεί εναντίον της με μαχαίρι και ψαλίδι.

«Δεν το ήθελε από μικρό παιδί» – Νέα μαρτυρία για τη συμπεριφορά της θετής μητέρας

Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η μαρτυρία προσώπου που η ίδια η 66χρονη υπέδειξε στην εκπομπή, προκειμένου να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της. Το συγκεκριμένο άτομο, αντίθετα, περιέγραψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για διαχρονική αδιαφορία και έλλειψη φροντίδας.

«Είναι πολύ σφιχτή στο οικονομικό κομμάτι και δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για το παιδί της. Δεν αφιέρωνε χρόνο με το παιδί της. Το άφηνε μόνο του», ανέφερε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η θετή μητέρα δεν επιθυμούσε εξαρχής να αναλάβει την ανατροφή της ανήλικης, ενώ περιέγραψε περιστατικό από την εποχή που το κορίτσι πήγαινε ακόμη στην πρώτη Δημοτικού.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η 66χρονη φέρεται να είχε ζητήσει από γυναίκα της περιοχής να αναλάβει ουσιαστικά την καθημερινή φροντίδα του παιδιού, προσφέροντάς της ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να μένει στο σπίτι.

«Μου είπε: “Εγώ να σου το δώσω το σπίτι, αλλά πρέπει να μου κρατήσεις το παιδί εσύ, να το φροντίσεις, να το ταΐσεις από το πρωί και εγώ όταν θα έρθω το βράδυ να το πάρω”. Της είπα ότι άλλο είναι να τη βοηθήσω και άλλο να αναλάβω να την ταΐζω και να τη φροντίζω όλη μέρα. “Το παιδί είναι δικό σου”, της είπα. “Α, εγώ δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω”, μου απάντησε», περιέγραψε.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρεται και στην έλλειψη ουσιαστικής επαφής της γυναίκας με την ανήλικη, υποστηρίζοντας ότι δεν περνούσε χρόνο μαζί της, δεν ασχολούνταν με τις ανάγκες της και δεν της πρόσφερε τη φροντίδα που χρειάζεται ένα παιδί.

Η 14χρονη θέλει να διακόψει την εγκυμοσύνη, αλλά δεν έχει τη συγκατάθεση της θετής μητέρας

Το δράμα της ανήλικης συνεχίζεται στο νοσοκομείο Πύργου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη από τα τέλη Αυγούστου. Το κορίτσι έχει εκφράσει την επιθυμία να διακόψει την εγκυμοσύνη του, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζτης εκπομπής «Live News», η θετή μητέρα της αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις καταγγελίες για την πολυετή παραμέληση της 14χρονης και τα ερωτήματα για την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.