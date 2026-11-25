Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 1.309 αστυνομικούς, λιμενικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους που φέρονται να εισέπρατταν παράνομες αποζημιώσεις μετακίνησης

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να προμήθευαν ένστολους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους με εικονικές αποδείξεις διαμονής, προκειμένου να εισπράττουν αποζημιώσεις για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 1.309 άτομα, ενώ η φερόμενη δράση των κυκλωμάτων εκτεινόταν από την Αθήνα και τη Μυτιλήνη μέχρι την Ανκόνα.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συγκέντρωναν στοιχεία για τη δράση των δύο οργανώσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που έλαβε χώρα στις 24/11 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα, που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται η επονομαζόμενη «Μαρκέλλα», η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Ηλιούπολη, η μητέρα της, ο σύζυγός της, αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στα Ιωάννινα, μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη 3 αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού.

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Οι καταγγελίες που κινητοποίησαν τους «Αδιάφθορους»

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν στις Εσωτερικές Υποθέσεις έφτασε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η πρώτη καταγγελία.

Σε αυτήν αναφερόταν ότι αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια και μετακινούνταν για την ενίσχυση υπηρεσιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εισέπρατταν μηνιαίες αποζημιώσεις που έφταναν ακόμη και τις 5.000 ευρώ, προσκομίζοντας εικονικές αποδείξεις από ξενοδοχεία στα οποία εμφανίζονταν ότι διέμεναν.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, ακολούθησε δεύτερη καταγγελία με αντίστοιχο περιεχόμενο, στην οποία κατονομάζονταν δύο πρόσωπα, μία γυναίκα με το όνομα «Μαρκέλλα» και ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος».

Σύμφωνα με την καταγγελία, η πρώτη φέρεται να εισέπραττε 250 ευρώ για κάθε απόδειξη, ενώ ο δεύτερος 170 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στο διάστημα που ακολούθησε, οι «Αδιάφθοροι» έγιναν αποδέκτες και άλλων καταγγελιών, οι οποίες οδήγησαν στη διεύρυνση της έρευνας.

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Το κενό στους ελέγχους και η «βιομηχανία» εικονικών αποδείξεων

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εκμετάλλευση ενός κενού στη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω υπηρεσιακών μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι που παραλάμβαναν τις αποδείξεις διαμονής δεν είχαν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν εάν οι δικαιούχοι είχαν πράγματι διαμείνει στα συγκεκριμένα καταλύματα. Σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και όταν υπήρχε πραγματική διαμονή, τα ποσά που αναγράφονταν στα παραστατικά φέρονται να ήταν σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που είχαν καταβληθεί.

Τα μέλη των δύο οργανώσεων φέρονται να αναλάμβαναν, έναντι αμοιβής, την έκδοση των εικονικών παραστατικών, τα οποία στη συνέχεια προσκομίζονταν στις υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας είναι ότι οι αποδείξεις αποστέλλονταν ακόμη και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

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Εμφάνιζαν 23 άτομα να διαμένουν σε ακίνητο 44 τετραγωνικών

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα των αστυνομικών σχετικά με τα ακίνητα που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση των παραστατικών.

Πολλά από τα καταλύματα που είχαν μισθωθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό φέρονται να ήταν ακατάλληλα για διαμονή, καθώς δεν διέθεταν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, σε ακίνητο επιφάνειας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων εμφανίζονταν να διαμένουν συνολικά 23 άτομα.

Το γραφείο στην Ηλιούπολη και η επέκταση στην Ιταλία

Ως επιχειρησιακή βάση της πρώτης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούνταν γραφείο στην Ηλιούπολη, το οποίο λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο και λογιστήριο.

Το γραφείο είχε πρόσφατα μεταφερθεί σε κοντινό χώρο εντός στοάς, ενώ η οργάνωση διέθετε και βοηθητικό χώρο στη Μυτιλήνη. Η δραστηριότητά της, ωστόσο, δεν περιοριζόταν εντός των ελληνικών συνόρων.

Η επονομαζόμενη «Μαρκέλλα» φέρεται να επιχείρησε να διευρύνει το πελατολόγιό της, αξιοποιώντας τις υπηρεσιακές μετακινήσεις λιμενικών στην Ιταλία. Για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προχώρησε στη σύσταση εταιρείας στην Ιταλία και στη μίσθωση καταλύματος στην Ανκόνα.

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Εταιρείες με «αχυρανθρώπους» και διαχειριστή που είχε πεθάνει

Η δεύτερη φερόμενη εγκληματική οργάνωση είχε την έδρα της στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε το λογιστήριό της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Εσωτερικών Υποθέσεων, σημαντικός αριθμός εικονικών αποδείξεων είχε εκδοθεί από εννέα άλλες εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν συσταθεί με τη χρησιμοποίηση «αχυρανθρώπων».

Ως διαχειριστές εμφανίζονταν αλλοδαποί, μεταξύ άλλων από τη Βουλγαρία και την Πολωνία, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας της οποίας ο εμφανιζόμενος ως διαχειριστής είχε πεθάνει μία ημέρα πριν από τη σύστασή της.

Από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους 2.840.000 ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους 9.520.000 ευρώ.

Λεφτά, κερδισμένα δελτία και POS «ξετρύπωσαν» οι έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

418.270 ευρώ, από τα οποία τα 328.375 ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,

πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των -200.000- ευρώ,

πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,

δύο μηχανήματα POS,

πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,

4 οχήματα,

μικροποσότητα ναρκωτικών και

κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των -2.400.000- ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.