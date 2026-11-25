Η απόφαση να μην προφυλακιστεί ο 63χρονος για την γυναικοκτονία και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό έχει προκαλέσει την οργή και την απόγνωση των συγγενών

Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη σύζυγός του, Μαρίνα, έδωσε ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 63χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, υποστηρίζοντας ότι όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός έντονου καβγά που ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ο ίδιος περιέγραψε μια γυναίκα σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής αναστάτωσης, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, τον χτυπούσε, τον γρατζουνούσε και χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, προσπάθησε να την ακινητοποιήσει για να μην τραυματίσει ούτε εκείνον ούτε τον εαυτό της, ωστόσο η κατάσταση κατέληξε στον θάνατό της.

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Η απόφαση να μην προφυλακιστεί και να τεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό έχει προκαλέσει την οργή και την απόγνωση των συγγενών της Μαρίνας, οι οποίοι αδυνατούν να αποδεχθούν ότι ο άνθρωπος που κατηγορείται για τον θάνατό της δεν οδηγείται στη φυλακή.

«Την χτύπησα πάρα πολύ δυνατά στο στέρνο»

Στην απολογία του, ο 63χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν του θανάτου της συζύγου του στο σπίτι τους, στην οδό Αίθρας στο Θησείο.

Όπως ισχυρίστηκε, η Μαρίνα βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, φώναζε, ούρλιαζε και χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο, ενώ στη συνέχεια άρχισε να του επιτίθεται.

«Βγήκε για άλλη μια φορά εκτός ορίων, χτυπώντας το κεφάλι της στον τοίχο, ενώ φώναζε και ούρλιαζε πως κάτι είχε συμβεί στον πατέρα και την αδερφή της. Άρχισε να με γρατζουνάει και να πέφτει πάνω μου με δύναμη. Έπεσε κάτω τρεις φορές, χτυπώντας με δύναμη τα πόδια της όπου έβρισκε», ανέφερε.

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Σύμφωνα με την εκδοχή του, μετά τα μεσάνυχτα η κατάσταση έγινε επικίνδυνη και αναγκάστηκε να την απωθεί, προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει.

«Τελικά, μου επιτέθηκε μία τελευταία φορά και μέσα στον πανικό μου την χτύπησα πάρα πολύ δυνατά, στο στέρνο, χωρίς εκείνη τη στιγμή να υπολογίζω τη δύναμη που ασκούσα, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στον τοίχο, όπου και την καθήλωσα απελπισμένος με δύναμη στα χέρια μου συγκρατώντας την εκεί», υποστήριξε.

Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου για την γυναικοκτονία

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να μην κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο 63χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία φέρεται να έπαιξε, σύμφωνα με πληροφορίες, η πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου που όρισε η υπεράσπισή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη αποδίδει τον θάνατο της 61χρονης σε χτύπημα στον θώρακα, το οποίο φέρεται να προκλήθηκε από σπρώξιμο, αμφισβητώντας το πόρισμα του κρατικού ιατροδικαστή, που αποδίδει τον θάνατο σε ασφυξία.

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Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια έλαβε υπόψη τις καταθέσεις της ψυχιάτρου που παρακολουθούσε τη Μαρίνα, αλλά και των στενών συγγενών της.

Η ψυχίατρος φέρεται να κατέθεσε ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ψυχολογικά προβλήματα, ενώ η αδελφή και ο πατέρας της φέρονται να ανέφεραν ότι δεν είχαν διαπιστώσει στο παρελθόν επιθετική ή κακοποιητική συμπεριφορά από τον 63χρονο.

Η οργή της οικογένειας: «Γιατί πίστεψαν τη δική του εκδοχή;»

Η απόφαση για κατ’ οίκον περιορισμό προκάλεσε έντονη αντίδραση στην οικογένεια της Μαρίνας, με την αδελφή της να αμφισβητεί ανοιχτά το σκεπτικό που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή.

«Γιατί να γίνει αυτό; Γιατί έγινε αυτό; Γιατί το πιστέψανε; Γιατί πίστεψαν τη δική του εκδοχή δηλαδή; Αφού βγήκε και ο ιατροδικαστής και είπε ότι υπήρχαν και εκείνα και εκείνο. Τι πιστέψανε; Γιατί το πιστέψανε αυτό το πράγμα; Δεν μπορώ να καταλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας στο Live News, η αδελφή της 61χρονης δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να κυκλοφορεί ελεύθερος.

«Εγώ δεν μπορούσα να μείνω, κόντεψα να λιποθυμήσω. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα βγει έξω να κυκλοφορεί αυτός που έχει σκοτώσει κάποιον; Δηλαδή τι δικαιοσύνη είναι αυτή; Δεν καταλαβαίνω. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή;», είπε.

Η κλοπή του 2017 και τα προβλήματα ψυχικής υγείας της Μαρίνας

Στην απολογία του, ο 63χρονος αναφέρθηκε εκτενώς και στην ψυχολογική κατάσταση της συζύγου του, επιχειρώντας να εξηγήσει πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Όπως υποστήριξε, καθοριστικό σημείο ήταν μια διάρρηξη στο σπίτι τους το 2017, κατά την οποία οι δράστες αφαίρεσαν κυρίως κοσμήματα της Μαρίνας, με τα οποία εκείνη είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο.

«Αυτό την τάραξε πολύ και σταδιακά ανέπτυξε φοβίες και κατάθλιψη. Ήταν μόνιμα σε κατάσταση ταραχής και επιφυλακής στο ενδεχόμενο ότι κάποιος θα παραβίαζε εκ νέου το σπίτι μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αρχικά χρειάστηκε να λάβει φαρμακευτική αγωγή.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, από το 2018 έως το 2020 η σύζυγός του έβγαινε ελάχιστα από το σπίτι, σταμάτησε να εργάζεται και τηλεφωνούσε συνεχώς στην αδελφή και τον πατέρα της, καθώς ανησυχούσε για την κατάστασή τους.

Το 2020, όπως είπε, ξεκίνησε να παρακολουθείται από ψυχίατρο, καθώς η κατάστασή της απαιτούσε πλέον ιατρική παρέμβαση.

«Της έκανα ΚΑΡΠΑ και κάλεσα το ΕΚΑΒ»

Ο 63χρονος περιέγραψε και τις ενέργειες στις οποίες υποστηρίζει ότι προχώρησε όταν αντιλήφθηκε πως η σύζυγός του είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Όπως ισχυρίστηκε, προσπάθησε να την επαναφέρει κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα κάλεσε το ΕΚΑΒ.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, οπότε έντρομος προσπάθησα να της κάνω ΚΑΡΠΑ, εφαρμόζοντας μαλάξεις στο στήθος. Κάλεσα παράλληλα το ΕΚΑΒ και συνέχισα με όση δύναμη είχα τις μαλάξεις στο στήθος», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ρώτησε την τηλεφωνήτρια εάν θα ενημέρωναν οι ίδιοι την Αστυνομία, καθώς, όπως παραδέχθηκε, εκείνος την είχε χτυπήσει και είχε χάσει τις αισθήσεις της. Όταν του ζητήθηκε να καλέσει ο ίδιος τις Αρχές, υποστήριξε ότι το έκανε αμέσως.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ακόμη ότι, μέχρι να φτάσει η βοήθεια, άλλαξε τα ρούχα της συζύγου του.

«Ήμασταν παντρεμένοι 40 χρόνια»

Στην απολογία του, ο 63χρονος εμφανίστηκε συντετριμμένος για τον θάνατο της γυναίκας με την οποία, όπως είπε, έζησε επί τέσσερις δεκαετίες.

«Είμαι συντετριμμένος και πονάω γιατί έχασα τη σύζυγό μου με την οποία ήμασταν παντρεμένοι 40 χρόνια. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η ψυχική υγεία της συζύγου μου ήταν ταραγμένη αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να της κάνω κακό», υποστήριξε.

Επέμεινε ότι στάθηκε δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια και ότι προσπάθησε να τη φροντίσει, αρνούμενος ότι είχε πρόθεση να της προκαλέσει κακό.

Αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός αποτελεί καταλληλότερο μέτρο για τον 63χρονο από την προσωρινή κράτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτει σταθερή και γνωστή κατοικία και ότι δεν προκύπτει κίνδυνος τέλεσης αντίστοιχων εγκλημάτων στο μέλλον.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας διαφώνησε με την απόφαση και ζήτησε την προφυλάκισή του.

Έτσι, το ζήτημα της ποινικής του μεταχείρισης παραμένει ανοιχτό, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα κρίνει οριστικά αν ο 63χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή ή θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.