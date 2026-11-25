Ένα ξεχωριστό τριήμερο shopping στην Κηφισιά, από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου, φέρνει κοντά πέντε ιδιαίτερα brands, με τη φιλική συμμετοχή του Klaros Estate και του Art and Bakery.

Από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου, το THE DESIGNER EDIT έρχεται στην καρδιά της Κηφισιάς, δημιουργώντας έναν χώρο αφιερωμένο στη μόδα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική επαφή.

Στην οδό Κολοκοτρώνη 8, πέντε ξεχωριστά brands — P’Cante, ALALEÓN, IVANA GROSSI, KARIMA — one of a kind και PRETTY ME — συναντιούνται για ένα ιδιαίτερο Black Friday Shopping Weekend.

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Όμως, το THE DESIGNER EDIT δεν είναι απλώς ακόμη ένα shopping event. Είναι μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε τις ιστορίες, την έμπνευση και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις δημιουργίες που επιλέγουμε.

Μια ιδέα που γεννήθηκε από την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση

Η ιδέα του THE DESIGNER EDIT ξεκίνησε από μια απλή σκέψη: πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να φέρουμε πιο κοντά τις δημιουργούς και τις γυναίκες που αγαπούν τη μόδα;

Στην Αθήνα δραστηριοποιούνται ταλαντούχες ανεξάρτητες σχεδιάστριες, των οποίων οι συλλογές είναι συχνά διαθέσιμες κυρίως μέσα από ηλεκτρονικά καταστήματα ή ιδιωτικά showrooms.

Και παρόλο που ο ψηφιακός κόσμος μάς επιτρέπει να ανακαλύπτουμε νέες δημιουργίες, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία του να αγγίξεις ένα ύφασμα, να δοκιμάσεις ένα ρούχο ή ένα ζευγάρι παπούτσια και να γνωρίσεις από κοντά τη γυναίκα που το δημιούργησε.

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Η διοργανώτρια του THE DESIGNER EDIT θέλησε να συγκεντρώσει δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στα νότια προάστια της Αθήνας και να παρουσιάσει τις συλλογές τους σε ένα νέο κοινό, στα βόρεια προάστια.

Στόχος της ήταν να δημιουργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον, όπου η ανακάλυψη της μόδας θα γίνεται μια πιο προσωπική εμπειρία.

«Πιστεύω ότι πίσω από κάθε brand υπάρχει μια γυναίκα με τη δική της ιστορία. Μια ιστορία που εκφράζεται μέσα από όσα δημιουργεί. Ήθελα να φέρω αυτές τις ιστορίες κοντά και να δώσω στον κόσμο την ευκαιρία να τις γνωρίσει από κοντά».

Αυτή ακριβώς η σκέψη έγινε η αφετηρία του THE DESIGNER EDIT.

Πέντε brands, πέντε διαφορετικές δημιουργικές ταυτότητες

Κάθε brand που συμμετέχει στο THE DESIGNER EDIT έχει τη δική του αισθητική, φιλοσοφία και δημιουργική προσέγγιση.

Από τις θηλυκές δημιουργίες της P’Cante και τα κοσμήματα της ALALEÓN, μέχρι τα παπούτσια της IVANA GROSSI, τα ιδιαίτερα fashion pieces της KARIMA — one of a kind και τα εσώρουχα της PRETTY ME, το τριήμερο παρουσιάζει μια προσεκτικά επιλεγμένη πρόταση μόδας και αξεσουάρ.

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Πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις του προσωπικού στιλ συναντιούνται σε έναν κοινό χώρο, προσκαλώντας τις επισκέπτριες να ανακαλύψουν συλλογές, να δοκιμάσουν αγαπημένα κομμάτια και να γνωρίσουν την έμπνευση πίσω από αυτά.

Μια διαφορετική εμπειρία Black Friday

Η Black Friday έχει συνδεθεί με την ένταση των αγορών, τον συνωστισμό και τις γρήγορες αποφάσεις.

Το THE DESIGNER EDIT προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζήσουμε αυτή την περίοδο.

Διατηρώντας τον εορταστικό χαρακτήρα ενός shopping weekend, δίνει έμφαση στην ανακάλυψη, την προσωπική επιλογή, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη επαφή.

Οι επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις συλλογές με τον δικό τους ρυθμό, να δοκιμάσουν κομμάτια που τις εκφράζουν και, πάνω απ’ όλα, να γνωρίσουν τις γυναίκες πίσω από τα brands.

Γιατί μερικές φορές, όταν γνωρίζεις την ιστορία πίσω από ένα αντικείμενο, αποκτά και το ίδιο μια διαφορετική αξία.

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Οι φίλοι του THE DESIGNER EDIT

Την εμπειρία του THE DESIGNER EDIT συμπληρώνουν δύο ξεχωριστοί φίλοι της διοργάνωσης, που προσθέτουν τη δική τους πινελιά φιλοξενίας στο τριήμερο.

Το Klaros Estate συμμετέχει ως φίλος της εκδήλωσης, προσφέροντας το βιολογικό κρασί του για να συνοδεύσει τις όμορφες στιγμές και τις συναντήσεις των επισκεπτών.

Στη γλυκιά πλευρά της διοργάνωσης, το Art and Bakery από το Μαρούσι προσθέτει τις δικές του γλυκές δημιουργίες, συμβάλλοντας σε μια ακόμη πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Γιατί η μόδα γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν συνδυάζεται με καλή παρέα, μικρές απολαύσεις και στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε.

Περισσότερο από μόδα

Το THE DESIGNER EDIT είναι μια μικρή γιορτή της γυναικείας δημιουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της προσωπικής έκφρασης.

Είναι επίσης μια υπενθύμιση της δύναμης που δημιουργείται όταν οι γυναίκες στηρίζουν η μία την άλλη, ανταλλάσσουν ιδέες και χτίζουν νέες σχέσεις.

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Αυτό που ξεκίνησε ως το όραμα μιας γυναίκας να φέρει πιο κοντά τις σχεδιάστριες και το κοινό τους, εξελίχθηκε σε μια πρόσκληση να γνωρίσουμε τη μόδα με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο.

Πέντε ξεχωριστά brands. Τρεις ημέρες. Μια κοινή αγάπη για τη μόδα και τη δημιουργία.

Αυτόν τον Νοέμβριο, το THE DESIGNER EDIT μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από το στιλ.

Πληροφορίες εκδήλωσης

THE DESIGNER EDIT — Black Friday Shopping Weekend

27–29 Νοεμβρίου 2026

Παρασκευή 27/11: 18:00–21:00

Σάββατο 28/11: 11:00–18:00

Κυριακή 29/11: 11:00–18:00

Τοποθεσία: Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά, Αθήνα

Συμμετέχοντα brands: P’Cante · ALALEÓN · IVANA GROSSI · KARIMA — one of a kind · PRETTY ME

Φίλοι της διοργάνωσης: Klaros Estate · Art and Bakery (Μαρούσι)

Instagram: @thed_esigneredit