Με περισσότερα από 3.600 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα, 53 ΔΕΗ blue Hubs και πάνω από 200.000 εγγεγραμμένους πελάτες στο PPC blue app στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον των βιώσιμων μετακινήσεων.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον των βιώσιμων μετακινήσεων, η ΔΕΗ blue επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας την πιο σύγχρονη και εύκολη εμπειρία φόρτισης στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Το δίκτυο των δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ΔΕΗ blue στην Ελλάδα περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 3.600 σημεία σε περισσότερες από 1.000 τοποθεσίες, εκ των οποίων πάνω από τα 700 είναι ταχυφόρτισης, διαμορφώνοντας έτσι το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στη χώρα.

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Παράλληλα, η ΔΕΗ blue ενισχύει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με το δίκτυο PPC blue στη Ρουμανία να περιλαμβάνει περισσότερα από 1.750 σημεία φόρτισης σε πάνω από 500 τοποθεσίες, με παρουσία και στις 41 περιφέρειες της χώρας.

ΔΕΗ blue Hubs, μία εμπειρία φόρτισης υψηλών ταχυτήτων

Η ΔΕΗ blue ξεπερνά τα 53 ΔΕΗ blue Hubs πανελλαδικά συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας φόρτισης των οδηγών στο μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης της χώρας.

Συνδυάζοντας μοναδικά χαρακτηριστικά που κάνουν την εμπειρία της δημόσιας φόρτισης ευκολότερη, πιο γρήγορη και προσβάσιμη σε όλους, τα ΔΕΗ blue Hubs αποτελούν ειδικά διαμορφωμένες τοποθεσίες φόρτισης που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δυο θέσεις ταχυφόρτισης σε συνδυασμό με τουλάχιστον 8 θέσεις φόρτισης AC, μέσα σε ένα σύνολο τουλάχιστον 10 θέσεων. Επιπλέον, το ευρύ δίκτυο των ΔΕΗ blue Hubs εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες φόρτισης στους οδηγούς και ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναμονής, καθώς οι οδηγοί μπορούν να συνδυάσουν τη φόρτιση με παράλληλες εμπορικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια φόρτισης του οχήματός τους.

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54 σημεία φόρτισης ΔΕΗ blue στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας

Συνολικά 54 σημεία φόρτισης λειτουργούν στα επτά μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημόσια προσβάσιμου δικτύου φόρτισης της ΔΕΗ blue, καθώς και της ενίσχυσης των υποδομών ηλεκτροκίνησης σε ορεινούς και χειμερινούς δημοφιλείς προορισμούς. Η επέκταση του δικτύου αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βόρα, Βασιλίτσας, Ζήρειας, Καλαβρύτων, 3-5 Πηγαδιών και Σελίου.

Έχοντας εγκαταστήσει φορτιστές AC και ταχυφορτιστές DC στους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, η ΔΕΗ blue καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων σε περιοχές αυξημένης ζήτησης και κατά τη χειμερινή περίοδο.

PPC blue app: Περισσότεροι από 200.000 εγγεγραμμένοι πελάτες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δεν αφορά μόνο τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες που κάνουν την εμπειρία φόρτισης πιο εύκολη και απλή. Η εφαρμογή PPC blue app έχει ξεπεράσει τους 200.000 εγγεγραμμένους πελάτες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αποτελώντας βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των οδηγών με το οικοσύστημα της ΔΕΗ blue.

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Μέσα από την εφαρμογή, διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android, οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν τα πλησιέστερα σημεία φόρτισης, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο και να πραγματοποιούν κράτηση σε ταχυφορτιστές DC και HPDC έως και 30 λεπτά πριν από την άφιξή τους στο σημείο.

RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εμπειρίας χρήστη, η PPC blue RFID κάρτα φόρτισης, προσφέρει ένα νέο, απλοποιημένο και ευέλικτο τρόπο πρόσβασης στο δίκτυο φόρτισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, επιτρέποντας την έναρξη της φόρτισης χωρίς την υποχρεωτική χρήση κινητού τηλεφώνου και αξιοποιώντας την τεχνολογία RFID για μεγαλύτερη αυτονομία και ευκολία.

Επιπλέον προνόμια και υπηρεσίες στο PPC blueSpecials και PPC blueTrips

Μέσα από την εφαρμογή PPC blue, οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε προωθητικές ενέργειες, προγράμματα επιβράβευσης (Recharge/Reward), καθώς και δωρεάν χρηστικές υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.



Στην ενότητα PPC blueSpecials, οι πελάτες μπορούν να βρουν το bluePass την υπηρεσία που με σταθερή χρέωση κάθε μήνα συνδυάζει την φόρτιση στους δημόσιους φορτιστές της ΔΕΗ blue με τη φόρτιση στο σπίτι. Στην ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί μπορούν να προγραμματίζουν το επόμενο τους ταξίδι, αξιοποιώντας προτεινόμενους προορισμούς ταξιδιών βάσει του μεγαλύτερου δικτύου δημοσίων φορτιστών ΔΕΗ blue στην Ελλάδα και του δικτύου PPC blue στη Ρουμανία.

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Ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης από τη ΔΕΗ blue

Η ΔΕΗ blue προσφέρει αυξημένες επιλογές ιδιωτικής φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων στο σπίτι, αλλά και την εργασία, μέσα από μία γκάμα κατάλληλων φορτιστών, για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ή μεταβαίνουν σε ηλεκτρικό στόλο, η ΔΕΗ blue παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και των λειτουργικών τους εξόδων.

Συνεχής υποστήριξη των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων

Οι οδηγοί που φορτίζουν στο δίκτυο της ΔΕΗ blue απολαμβάνουν αδιάλειπτη, υψηλού επιπέδου υποστήριξη όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για κάθε τεχνικό ζήτημα ή απορία σχετικά με τη φόρτιση. Για επικοινωνία με την ομάδα εξυπηρέτησης και περισσότερες πληροφορίες, οι οδηγοί μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα deiblue.gr.

Η ΔΕΗ, ηγέτιδα δύναμη στην ενέργεια, με όχημά της τη ΔΕΗ blue, επενδύει σταθερά σε αξιόπιστες υποδομές και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, χτίζοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα βιώσιμης κινητικότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών και συμβάλλει στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, καλύτερο μέλλον για όλους.