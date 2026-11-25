Η 29χρονη επιζήσασα της πυρκαγιάς στο Μάτι αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μετά την αποχώρηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία εντάσσεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Πριν οκτώ χρόνια πάλευε για τη ζωή της. Τις επόμενες ημέρες η 29χρονη Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη, επιζήσασα της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι, ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι του Κοινοβουλίου.

Ως πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού της «Πλεύσης Ελευθερίας» στην Α’ Ανατολικής Αττικής, η νεαρή πολιτικός καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα που κενώθηκε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία επέλεξε να αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα προκειμένου να ενταχθεί στις τάξεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρόκειται για μια σημαντική πολιτική επιστροφή για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η συγκεκριμένη έδρα επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας έπειτα από, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η νέα βουλεύτρια, μια περίοδο πολιτικής «ομηρίας». Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε προηγουμένως ανεξαρτητοποιηθεί, κρατώντας την έδρα, όμως η απόφασή της να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τελικά τον δρόμο για την ορκωμοσία της 29χρονης.

Η τραγωδία που γέννησε τη φωνή της διεκδίκησης

Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη κουβαλά στις αποσκευές της το βαρύ φορτίο της 23ης Ιουλίου 2018. Η ίδια έζησε τον εφιάλτη της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, μια εμπειρία που καθόρισε την πορεία της και την ώθησε να βγει μπροστά, διεκδικώντας δικαιοσύνη και διαφάνεια. Μέσα από την προσωπική της μάχη και τη συμμετοχή της στα κοινά, επιδίωξε εξαρχής να δώσει φωνή στα θύματα και να αντιπαλέψει τις προσπάθειες συγκάλυψης των ευθυνών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε ανάρτησή της στα social media, η νέα βουλεύτρια εξήγησε με συγκίνηση τους λόγους που την οδήγησαν να αποδεχθεί την πρόκληση. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μετά από μήνες ομηρίας, η έδρα επιστρέφει εκεί που ανήκει. Στους ίδιους τους ψηφοφόρους». Πρόσθεσε δε ότι η ανάληψη των καθηκόντων της αποτελεί ένα αδιαπραγμάτευτο ηθικό χρέος.

«Ως επιζήσασα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018, ως μάρτυρας μιας από τις πιο ανήθικες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της αλήθειας και ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε περνώντας μέσα από το συλλογικό τραύμα, θεωρώ πως δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ. Το οφείλω στην αξιοπρέπεια του τόπου μου και στους περήφανους ανθρώπους του», δήλωσε η κ. Χατζηαναστασιάδη, αποτυπώνοντας το στίγμα της παρουσίας της στα έδρανα.

Αποφασιστικότητα παρά τα στενά χρονικά περιθώρια

Αν και η θητεία της αναμένεται να είναι σύντομη λόγω των επερχόμενων εθνικών εκλογών, η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη δηλώνει έτοιμη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρά τους προφανείς χρονικούς περιορισμούς που θέτει η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, η ίδια δεν κρύβει την ορμή και την αποφασιστικότητά της για το έργο που καλείται να επιτελέσει.

«Γνωρίζω πως, υπό τις παρούσες συνθήκες και ενόψει των επερχόμενων εκλογών, η ανάληψη των καθηκόντων μου και η δυνατότητα παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών μου είναι χρονικά περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα προτίθεμαι να κάνω το καλύτερο που μπορώ», υπογράμμισε στο μήνυμά της, στέλνοντας μια ξεκάθαρη υπόσχεση στους πολίτες που τη στήριξαν.