Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού, έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, αποκάλυψε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι πλέον η αμερικανική οικονομία με την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια υπόθεση που αρχικά έμοιαζε να αφορά αποκλειστικά την εταιρική διακυβέρνηση ενός τεχνολογικού κολοσσού εξελίχθηκε σε ζήτημα με ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κρίση στην Nvidia και η θεαματική επιστροφή του ιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, στην ηγεσία της εταιρείας, έφεραν στην επιφάνεια μια πραγματικότητα που προβληματίζει ολοένα περισσότερο αναλυτές και επενδυτές: η αμερικανική οικονομία έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της ανάπτυξής της με την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και των εταιρειών που την τροφοδοτούν.

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Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση ήταν αποκαλυπτική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε σε δημόσιες δηλώσεις υποστήριξης προς τον Χουάνγκ, αλλά ανέλαβε, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, ενεργό ρόλο στις επαφές με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, προκειμένου να επιστρέψει ο συνιδρυτής της στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εταιρεία τελικά ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή της, προκαλώντας ενθουσιασμό στις αγορές.

Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε κατά 31,5% σε μία συνεδρίαση, προσθέτοντας σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία.

Η ανακούφιση, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια.

Την επόμενη ημέρα η μετοχή υποχώρησε κατά 5,9%, ενώ στις 25 Νοεμβρίου κατέγραψε νέα πτώση 8,7%. Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 4,3%, ο S&P 500 κατά 3% και ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 1.000 μονάδες στις πρωινές συναλλαγές.

Το μήνυμα των αγορών ήταν σαφές: η επιστροφή ενός ισχυρού επιχειρηματικού ηγέτη δεν αρκεί για να εξαφανίσει τις αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του τεράστιου επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης.

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Μια οικονομία που εξαρτάται από την τεχνητή νοημοσύνη

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του στο CNN ο οικονομικός συντάκτης Ντέιβιντ Γκόλντμαν, η σημασία της Nvidia ξεπερνά κατά πολύ την παραγωγή προηγμένων μικροεπεξεργαστών.

Η εταιρεία βρίσκεται στον πυρήνα ενός ολόκληρου οικοσυστήματος που περιλαμβάνει κέντρα δεδομένων, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις και χρηματοδοτήσεις υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκέντρωση ισχύος είναι εντυπωσιακή.

Οι πέντε μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη – Nvidia, Microsoft, Google, Amazon και Meta – αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας του S&P 500. Συνολικά, οι δέκα μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τεχνολογικού προσανατολισμού αντιστοιχούν περίπου στο 40% του δείκτη.

Η εξάρτηση δεν περιορίζεται στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ING, περίπου το ένα τέταρτο της αμερικανικής οικονομικής ανάπτυξης κατά το 2026 συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

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Παράλληλα, η Goldman Sachs προβλέπει επενδύσεις 1,1 τρισ. δολαρίων σε υποδομές AI το 2026 και 1,8 τρισ. δολαρίων το 2027.

Ο κίνδυνος βρίσκεται και στην κατανάλωση

Η πιο ανησυχητική διάσταση, ωστόσο, αφορά την ίδια την αμερικανική κοινωνία.

Η ανάλυση του CNN αναδεικνύει το φαινόμενο της οικονομίας σε σχήμα Κ: ενώ τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα διατηρούν ισχυρή καταναλωτική δύναμη, τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις από τον πληθωρισμό, το κόστος στέγασης και τα επιτόκια.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η RSM US, το ανώτερο 40% των εισοδηματικών ομάδων πραγματοποίησε δαπάνες 15,7 τρισ. δολαρίων έως τον Σεπτέμβριο, έναντι μόλις 6,7 τρισ. δολαρίων για τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι εύποροι Αμερικανοί αντιστοιχούσαν έτσι περίπου στο 70% της συνολικής κατανάλωσης.

Αυτό δημιουργεί έναν πρόσθετο κίνδυνο.

Εάν η χρηματιστηριακή αγορά υποχωρήσει παρατεταμένα, η απώλεια πλούτου των εύπορων νοικοκυριών μπορεί να περιορίσει τις δαπάνες τους, επηρεάζοντας την κατανάλωση και τελικά την οικονομική ανάπτυξη.

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Η πολιτική εξουσία απέναντι στις αγορές

Η υπόθεση Nvidia ανέδειξε και ένα δύσκολο θεσμικό ερώτημα.

Πόσο ανεξάρτητη μπορεί να παραμείνει μια εταιρική διοίκηση όταν η πολιτική ηγεσία θεωρεί ότι η παρουσία ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία είναι κρίσιμη για τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα;

Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο ήταν έντονες, καθώς η παρέμβαση Τραμπ προκάλεσε ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση, την εθνική ασφάλεια και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο Πρόεδρος έχει μετοχές

Ο πρόεδρος διαθέτει, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, μετοχικές θέσεις στην Nvidia αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία βρίσκεται υπό έρευνα για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των εξαγωγών προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα.

Το παράδοξο είναι ότι η Nvidia εξακολουθεί να εμφανίζει εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα.

Στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 ανακοίνωσε έσοδα 115,8 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 103% σε ετήσια βάση.

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Η κρίση, επομένως, δεν αφορά κατ’ ανάγκη την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αλλά τις προσδοκίες για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται.

Η Ουάσιγκτον μπορεί να παρέμβει για να αποτρέψει μία κατάσταση γενικευμλενης ανασφάλειας

Δεν μπορεί, όμως, να εγγυηθεί ότι οι επενδύσεις θα αποδώσουν ούτε ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να αποτιμούν τις τεχνολογικές εταιρείες με τους σημερινούς όρους.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα από την υπόθεση Nvidia: όταν μια εταιρεία αποκτά τόσο κεντρική θέση στην οικονομία, η κρίση της παύει να είναι αποκλειστικά δικό της πρόβλημα.