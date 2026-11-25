Ο Τόμας βρισκόταν επί επτά ημέρες στη διαδρομή «O Circuit», στο Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, στη νότια Χιλή, μία από τις πιο γνωστές περιοχές πεζοπορίας στη Νότια Αμερική

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, στη Χιλή, όταν ένας Γερμανός τουρίστας επιχείρησε να διασχίσει κρεμαστή γέφυρα εν μέσω ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο πτώσης στο φαράγγι.

Σε βίντεο που κατέγραψε άλλος πεζοπόρος και κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Χένρι Τόμας φαίνεται να βρίσκεται περίπου στη μέση της γέφυρας, όταν ισχυρές ριπές ανέμου προκαλούν έντονη ταλάντωσή της.

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Ο τουρίστας προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του, κρατώντας με δύναμη τα συρματόσχοινα της γέφυρας, καθώς οι άνεμοι τον δυσκολεύουν να συνεχίσει τη διαδρομή. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και το σακίδιο πλάτης, βάρους 18 κιλών, που μετέφερε. Όταν η ένταση των ανέμων υποχώρησε, κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει τη διέλευση με ασφάλεια.

🇨🇱#TorresDelPaine Rachas de viento sorprende a turista que intentaba cruzar un puente colgante en el sector del Glaciar Grey. @ginniasa @GrupoWurtlitzer @nimbusmeteorol https://t.co/5nKwnNOptS — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) November 22, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα η σύντροφός του είχε περάσει χωρίς πρόβλημα στην απέναντι πλευρά της γέφυρας.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τόμας βρισκόταν επί επτά ημέρες στη διαδρομή «O Circuit», στο Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, στη νότια Χιλή, μία από τις πιο γνωστές περιοχές πεζοπορίας στη Νότια Αμερική.

Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή διαχείρισης των εθνικών πάρκων της Χιλής (CONAF), οι γέφυρες της συγκεκριμένης περιοχής βρίσκονται σε ύψος άνω των 20 μέτρων. Η γέφυρα «Las Guardas», μήκους 52 μέτρων, εκτείνεται πάνω από φαράγγι βάθους περίπου 45 μέτρων.