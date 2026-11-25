Μετά από καταγγελία γονέων μαθητών ο αναπληρωτής καθηγητής απομακρύνθηκε από το Γυμνάσιο

Αναστάτωση προκάλεσε σε Γυμνάσιο της Αττικής η υπόθεση αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα διδακτικά του καθήκοντα έπειτα από καταγγελίες γονέων και μαθητών για το δημόσιο προφίλ που διατηρούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η ΕΡΤ, στον λογαριασμό του εκπαιδευτικού στα social media εμφανίζονταν φωτογραφίες στις οποίες ήταν ημίγυμνος, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος που οδηγούσε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.

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Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές κινήθηκαν άμεσα, αποφασίζοντας την απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του.

Ο αναπληρωτής καθηγητής έχει πλέον κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης της υπόθεσης.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο νόμος.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εκπαιδευτικών οργάνων, τα οποία καλούνται να εξετάσουν τα στοιχεία και να αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξή της.