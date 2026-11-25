Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ξεκινά το στάδιο της αποκατάστασής του, δηλώνοντας πως θα αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή δοκιμασία με αφοσίωση και πάθος

Το πρώτο του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ έστειλε ο Σαντίνο Αντίνο, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να βγει νικητής από τη μεγαλύτερη δοκιμασία της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σαντίνο Αντίνο:

«Περνάω μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή, αλλά ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο με στόχο να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου, καθώς και όσους βρίσκονται στο πλευρό μου.

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Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους στην ομάδα για τη στήριξη, την αγάπη και τη διάθεσή τους να βοηθήσουν από την πρώτη κιόλας μέρα. Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην αποκατάστασή μου, με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος όπως πάντα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου! Θα τα πούμε ξανά σύντομα.»