Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε τα πρόστιμα στους τρεις ομίλους επειδή παραδέχθηκαν τις παραβάσεις τους και συνεργάστηκαν στην έρευνα για το διεθνές καρτέλ αρωμάτων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρεις από τους μεγαλύτερους παρασκευαστές αρωμάτων παγκοσμίως, τους ελβετικούς ομίλους Givaudan και Firmenich και την αμερικανική International Flavors and Fragrances (IFF), για τη συμμετοχή τους σε διεθνές καρτέλ που επηρέαζε τις τιμές προϊόντων καθημερινής χρήσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι τρεις επιχειρηματικοί κολοσσοί αντάλλασσαν επί τέσσερα χρόνια ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και συντόνιζαν αποφάσεις τιμολόγησης, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τους πελάτες τους και πιθανές επιβαρύνσεις για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

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Στο επίκεντρο της παράνομης συνεννόησης βρισκόταν, μεταξύ άλλων, η τιμολογιακή πολιτική απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες τους, τον βρετανικό κολοσσό καταναλωτικών προϊόντων Unilever.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην ελβετική Givaudan (252,4 εκατ. ευρώ), ενώ ακολουθούν η Firmenich (137,7 εκατ. ευρώ) και η αμερικανική IFF (81,9 εκατ. ευρώ).

Πώς το καρτέλ επηρέαζε τις τιμές σε καλλυντικά και απορρυπαντικά

Η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά την αγορά αρωμάτων, αλλά ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών, καθώς οι συγκεκριμένες εταιρείες προμηθεύουν τη βιομηχανία με αρωματικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλλυντικών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Τερέζα Ριμπέρα, υπογράμμισε τις επιπτώσεις της παράνομης πρακτικής στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

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«Επί χρόνια, οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν πληροφορίες για τις τιμές τους, τα κόστη τους και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Η πρακτική αυτή προφανώς έβλαψε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για να παρασκευάζουν προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, προκαλώντας αύξηση του κόστους τους», ανέφερε. «Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι καταναλωτές παντού στην Ευρώπη να πλήρωσαν πιο ακριβά τις αγορές τους», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή «απαράδεκτη».

Τέσσερα χρόνια παράνομων συνεννοήσεων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παράνομη συνεργασία των τριών ομίλων διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν οι ευρωπαϊκές Αρχές πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Η Κομισιόν διευκρίνισε ότι το ύψος των προστίμων μειώθηκε, καθώς οι τρεις εταιρείες παραδέχθηκαν τις παραβάσεις τους και συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Η έρευνα είχε διεθνή χαρακτήρα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές ανταγωνισμού της Βρετανίας και της Ελβετίας, καθώς και με τις αμερικανικές δικαστικές Αρχές.