Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες των «πράσινων» ενόψει της αναμέτρησης με τη Νόρντζελαντ για το Conference League στη Δανία

Στην ποιότητα και το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Κίνγκς Κάνγκουα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Νόρντζελαντ στη Δανία για το Conference League.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες των «πράσινων», παρά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της ομάδας του να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι που έρχεται σε ένα διάστημα με αρκετά ζητήματα τραυματισμών:

«Όπως είπατε είχαμε πολλούς τραυματισμούς στην ομάδα το τελευταίο διάστημα, είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά είμαστε αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, πολλούς ποιοτικούς παίκτες που μπορούμε να πάρουμε νίκες κι εκεί εστιάζουμε. Η ομάδα που παίζουμε αύριο είναι καλή, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, όμως εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στο μοτίβο νικών που έχουμε χτίσει εδώ και καιρό».

Για το πόσο μπορεί να επηρεάσει ο αγωνιστικός χώρος:

«Το γνωρίζουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να ετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Να μάθουμε το γήπεδο όσο δυνατό καλύτερα μέσω της προπόνησης, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε εδώ για να πάρουμε το παιχνίδι».

Για το πόσο πιστεύει ότι ο Νίστρουπ έχει επηρεάσει τον Παναθηναϊκό:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και κάνει πολλά πράγματα για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να κερδίσουμε πολλά πράγματα μαζί».

Για όσα τους είπε ο Νίστρουπ:

«Μας είπε για το γήπεδο, έχουμε πληροφορίες τι πρέπει να κάνουμε. Θα το «πατήσουμε» το γήπεδο και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση».