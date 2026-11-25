Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις

Με εντυπωσιακή ανατροπή και τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Ελλάδας Κ17 επικράτησε με 4-1 του Κατάρ στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ U17. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τη «γαλανόλευκη», καθώς το Κατάρ πήρε το προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Αϊμάν επιχείρησε ένα εξαιρετικό σουτ από απόσταση περίπου 25 μέτρων και έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Γείτονα για το 1-0.

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Οι αντίπαλοι είχαν ακόμη μία αξιόλογη ευκαιρία στο 22′, με τον Μπεγιάντλα, όμως στη συνέχεια η Ελλάδα ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να παίρνει τον έλεγχο. Στο 25ο λεπτό ο Σούβλατζης βρέθηκε σε θέση βολής μπροστά από την εστία, αλλά το πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Μπάκρι.

Η Εθνική συνέχισε να πιέζει και στο 34′ απείλησε ξανά, με τον Αργυρίου να επιχειρεί σουτ μέσα από την περιοχή και τον αντίπαλο τερματοφύλακα να απομακρύνει σε κόρνερ. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Μπινιάρης έχασε ακόμη μία ευκαιρία, καθώς δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε από πλεονεκτική θέση.

Η εικόνα άλλαξε αμέσως μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Στο 48ο λεπτό ο Σούβλατζης πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του με εξαιρετική ντρίπλα και με ψύχραιμο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

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Η Ελλάδα είχε πλέον τον πλήρη έλεγχο και μετέτρεψε την υπεροχή της σε προβάδισμα στο 67′. Ο Καραγγέλης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Αργυρίου, με δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Καραγγέλης πήρε την πρωτοβουλία έξω από την περιοχή, πέρασε δύο αντιπάλους και με όμορφο πλασέ μέσα από αυτήν διαμόρφωσε το 3-1, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην ελληνική ανατροπή.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 86ο λεπτό, όταν ο Σούβλατζης βρήκε ξανά δίχτυα με γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, γράφοντας το 4-1 και ολοκληρώνοντας με τον ιδανικό τρόπο την εμφάνιση της Εθνικής.