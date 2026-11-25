Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς ζητεί να αποσαφηνιστεί εάν η εξαίρεση των δημοσίων υπαλλήλων από την καταβολή δώρων αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπεται το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, στις 2 Ιουνίου 2026 το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς υπέβαλε αίτημα προδικαστικής απόφασης, το οποίο καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπόθεση C-599/26 με ημερομηνία 31/8/2026.

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Αφορμή για το αίτημα αποτέλεσε η αγωγή που άσκησαν εργαζόμενοι (υγειονομικοί και υπάλληλοι) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, ζητώντας την καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, δηλαδή αποδοχές δύο μηνιαίων μισθών ετησίως.

Το ελληνικό δικαστήριο επισημαίνει ότι, εξαιτίας της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές για τους περισσότερους από τους ενάγοντες υγειονομικούς και υπαλλήλους καταλήγουν να είναι κατώτερες ακόμα και από τις κατώτατες ετήσιες νόμιμες αποδοχές.

Το ερώτημα συνίσταται στο αν αντίκειται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο το ότι εργαζόμενοι σε κρίσιμες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας λαμβάνουν συνολικά ποσά χαμηλότερα από το θεσμοθετημένο κατώτατο όριο αμοιβής.

Η υπόθεση δεν εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα της ισότητας, αλλά ακουμπά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για αξιοπρεπή διαβίωση. Το δικαστήριο ζητεί να αποσαφηνιστεί εάν η ελληνική νομοθεσία αντίκειται στα άρθρα 17 περί δικαιώματος ιδιοκτησίας, 20 περί ισότητας ενώπιον του νόμου και 31 περί δίκαιων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Επιπλέον, κομβικό ρόλο στην προσφυγή διαδραματίζει η Οδηγία 2022/2041 περί επαρκών κατώτατων μισθών και ειδικότερα τα άρθρα 3 (παρ. 1, 2) και 6 (παρ. 1).

Η τελική ετυμηγορία του ΔΕΕ αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς τυχόν θετική απάντηση ενδέχεται να πυροδοτήσει μαζικές αξιώσεις επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού για το σύνολο του ελληνικού δημόσιου τομέα.

Όπως επισημαίνεται στο προδικαστικό ερώτημα, η στέρηση των δώρων από τους εργαζόμενους στα ΝΠΔΔ και γενικά στον δημόσιο τομέα συνεχίζεται χωρίς ειδική αιτιολογία, την ώρα που καταγράφεται σαφής βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Η ελληνική έννομη τάξη διατηρεί τον διαχωρισμό, επιβάλλοντας την υποχρεωτική καταβολή των δύο επιπλέον μισθών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά εξαιρώντας πλήρως το προσωπικό του Δημοσίου.