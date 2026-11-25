Συνολικά 418.270 ευρώ κατασχέθηκαν από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την απάτη με τις εικονικές διαμονές που ζημίωσε το Δημόσιο κατά τουλάχιστον 12,6 εκατομμύρια ευρώ



Μια φωτογραφία με δεσμίδες χαρτονομισμάτων και ένα ποσό που προκαλεί εντύπωση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με τις εικονικές διαμονές ενστόλων.

Η απάντηση στο ερώτημα είναι 418.270 ευρώ, όσα δηλαδή κατασχέθηκαν συνολικά κατά τις έρευνες των Αρχών. Από αυτά, τα 328.375 ευρώ εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα σε κατοικία συλληφθείσας.

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Πίσω από τα μετρητά αποκαλύπτεται μια οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημία να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, δύο εγκληματικές ομάδες φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών που μίσθωναν και υπεκμίσθωναν κατοικίες, εκδίδοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις για διαμονές που δεν πραγματοποιούνταν.

Τα παραστατικά χρησιμοποιούνταν από αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές διανυκτερεύσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέσω της μίας ομάδας είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερα από 173 ακίνητα, ορισμένα χωρίς ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, σε ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων εμφανίζονταν στα παραστατικά 23 ταυτόχρονοι ένοικοι!

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τέσσερα οχήματα.