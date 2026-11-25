Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του έκαναν ράμματα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, για προληπτικούς λόγους, όπου και νοσηλεύεται

Σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν 11χρονο μαθητή σημειώθηκε έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στην Καλαμάτα, την ώρα που τα παιδιά αποχωρούσαν από το σχολείο, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Messinia Live, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, ένας 10χρονος μαθητής φέρεται να έσπρωξε τον 11χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει πάνω στα κάγκελα του σχολείου και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

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Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, για προληπτικούς λόγους, όπου και νοσηλεύεται.

Μετά το περιστατικό, η μητέρα του 11χρονου υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη μητέρα του 10χρονου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση και η φύση του τραυματισμού του 11χρονου.