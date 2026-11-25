Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ τέθηκε εκτός δωδεκάδας λόγω γρίπης τύπου Α ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιστρέφει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό

Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ τέθηκε εκτός δωδεκάδας λόγω γρίπης τύπου Α. Στον αντίποδα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό στο δάχτυλο του χεριού του.

Η απαιτητική εβδομάδα στη EuroLeague, με τις εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, άφησε το αποτύπωμά της στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του απέναντι στο σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, με την επιστροφή του Μιλουτίνοφ να αποτελεί την άλλη σημαντική εξέλιξη για τον Μπαρτζώκα.

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Εκτός παραμένει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική ομάδα. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της τιμωρίας του.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ.