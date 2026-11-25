Το γεγονός ότι το φορτηγάκι του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο μετά την εξαφάνισή του, χωρίς να υπάρχουν μέσα το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά του έγγραφα, εντείνει την ανησυχία των συγγενών του

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει άλυτο το θρίλερ της εξαφάνισης ενός 24χρονου από τη Βουλγαρία, ο οποίος χάθηκε από το χωριό Περιθώρι της Δράμας, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο νεαρός, πατέρας δύο παιδιών, ταξίδεψε το περασμένο Σάββατο στην Ελλάδα προκειμένου να συναντήσει έναν φίλο του, με τον οποίο διατηρούσε τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές σχέσεις. Από εκείνη τη στιγμή, όμως, τα ίχνη του εξαφανίστηκαν, προκαλώντας μεγάλη αγωνία στην οικογένειά του.

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Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του. Το γεγονός ότι το φορτηγάκι του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο, χωρίς να υπάρχουν μέσα το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά του έγγραφα, εντείνει την ανησυχία των συγγενών του.

«Το Σάββατο έφτασε ο γιος μου στην Ελλάδα. Πήρε έναν φίλο του για να συναντηθούν. Την Κυριακή ήρθαμε στην Ελλάδα και βρήκαμε το φορτηγάκι του χωρίς όμως αυτόν. Δεν βρήκαμε ούτε την ταυτότητά του, ούτε το κινητό του. Φοβόμαστε μήπως έγινε κάτι κακό», ανέφερε ο πατέρας του αγνοούμενου, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει την αστυνομία.

Η σύλληψη του εργοδότη και τα όπλα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο φίλος και εργοδότης του 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη όταν, κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του όπλα που δεν είχαν δηλωθεί στις Αρχές.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητείται η μοναδική καραμπίνα που εμφανίζεται καταχωρημένη στο όνομά του. Με απόφαση του εισαγγελέα, ο άνδρας αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

Η εξαφάνιση του 24χρονου είχε αρχικά κινητοποιήσει και τις βουλγαρικές Αρχές, καθώς η σύζυγός του προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα, αφού το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο.

Μία ημέρα μετά την εξαφάνιση, συγγενείς του ταξίδεψαν στην Ελλάδα και εντόπισαν το όχημά του, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν τον ίδιο ή τα προσωπικά του αντικείμενα.

Γνώριμος στο χωριό – Είχαν ακόμη και οικογενειακές σχέσεις

Ο 24χρονος δεν ήταν άγνωστος στους κατοίκους του Περιθωρίου. Επισκεπτόταν συχνά την περιοχή και εργαζόταν μαζί με τον Έλληνα φίλο του σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κάτω Νευροκοπίου, οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν ιδιαίτερα στενές και δεν περιορίζονταν στην επαγγελματική συνεργασία.

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«Σε καθημερινή βάση ήταν εδώ πέρα και είχαν κιόλας αναπτύξει και οικογενειακές σχέσεις, γιατί είχε βαφτίσει και ένα παιδί από την οικογένεια του Βούλγαρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάτοικος του χωριού περιέγραψε ότι είχε δει τους δύο άνδρες να κινούνται μαζί στην περιοχή, σημειώνοντας πως ο 24χρονος εργαζόταν με ακόμη δύο νεαρούς Βούλγαρους σε αγροτικές εργασίες.

Οι καταγγελίες από την πλευρά του εργοδότη – Τι λένε για τα 150 ευρώ

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα για τη σχέση των δύο ανδρών παρουσιάζουν συγγενείς του Έλληνα εργοδότη, οι οποίοι μιλώντας στο Live News κάνουν λόγο για προβλήματα που φέρεται να υπήρχαν μεταξύ τους.

Ο θείος του εργοδότη περιέγραψε μια τεταμένη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι ο ανιψιός του είχε οικονομικές διαφορές με τους Βούλγαρους εργαζόμενους και ότι είχε δεχθεί πιέσεις από εκείνους.

«Του χρωστούσε 150 ευρώ ο ανιψιός μου, πήγε του τα έδωσε και έφυγε. Τον κορόιδευαν, τον δουλεύαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν ενέκρινε τη συγκεκριμένη παρέα.

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Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και άλλο συγγενικό πρόσωπο του εργοδότη, το οποίο υποστήριξε ότι ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για να εισπράξει τα χρήματα που του οφείλονταν.

«Εμείς μάθαμε ότι του χρωστούσε 150 ευρώ του 24χρονου και ήρθε στην Ελλάδα να τα πάρει. Βρέθηκαν, τα πήρε αλλά από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε τι έγινε», ανέφερε στο Live News.

Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο αγνοούμενος είναι ζωντανός.

Οι μαρτυρίες αυτές προσθέτουν νέα ερωτήματα στην υπόθεση, την ώρα που η οικογένεια του 24χρονου εξακολουθεί να αγωνιά για την τύχη του και απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση του νεαρού πατέρα και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μετά τη συνάντησή του με τον φίλο του στο Περιθώρι.