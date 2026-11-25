Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται να θέτει η Άγκυρα τους σχεδιασμούς της στην Ανατολική Μεσόγειο, ως προς τον πλου του υδρογραφικού του στόλου της TCG Τσεσμέ καθώς το τουρκικό υδρογραφικό και ωκεανογραφικό σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι του και αναμένεται να κατευθυνθεί προς την περιοχή που δεσμεύτηκε με την πρόσφατη τουρκική NAVTEX 1169/26.



Η συγκεκριμένη οδηγία, η οποία εκδόθηκε στις 23 Νοεμβρίου από τον σταθμό της Αττάλειας και παραμένει σε ισχύ έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, οριοθετεί μια εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη μέσω 11 συντεταγμένων. Η περιοχή εκτείνεται νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου, ξεκινώντας νότια του Κας με κατεύθυνση προς τον κόλπο της Αττάλειας, ενώ περιλαμβάνει και τμήμα της ζώνης που η Τουρκία έχει μονομερώς χαρακτηρίσει ως «θαλάσσιο πάρκο» (Φετιγιέ-Κας) και για αυτό εκλαμβάνεται και ως προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σχετικά και με αυτό.



Σύμφωνα με την αναγγελία των τουρκικών αρχών, το σκάφος πρόκειται να διεξαγάγει υδρογραφικές και ωκεανογραφικές έρευνες. Παρότι δεν πρόκειται για σεισμικές έρευνες υδρογονανθράκων ούτε για άσκηση με πραγματικά πυρά, η κίνηση αυτή αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την ελληνική πλευρά, καθώς εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της Άγκυρας για έμπρακτη αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και προβολή δικαιοδοσίας στην ευρύτερη περιοχή.



Η Αθήνα παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του TCG Τσεσμέ από τη στιγμή του απόπλου του και όλο το σύστημα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καταγράφοντας κάθε κίνηση του τουρκικού πλοίου.

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