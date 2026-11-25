Στο νέο ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch» ο Ιρλανδός ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η ανάγκη του να σταθεί ως πατέρας στον γιο του τον οδήγησε στην οριστική απεξάρτηση

Ο άνθρωπος που έδωσε στον Κόλιν Φάρελ το κίνητρο να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά ήταν ο μεγαλύτερος γιος του. Αναφερόμενος στη σκοτεινή περίοδο των καταχρήσεων, που άρχισαν από τα 13 του χρόνια, ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας πώς αντιλήφθηκε ότι ο γιος του, Τζέιμς –ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Angelman– χρειαζόταν έναν πατέρα ικανό να σταθεί ουσιαστικά στο πλευρό του.

Στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Slightest Touch», ο Φάρελ προέβη σε αυτή την εξομολόγηση, μιλώντας για την απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της απεξάρτησης και για το πώς η πατρότητα μετέβαλε τη θεώρησή του για τη ζωή, παρόλο που ο ίδιος επιλέγει συνήθως να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

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Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει επίσης τη φιλία του με την 42χρονη Έμα Φόγκαρτι, Ιρλανδή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία πάσχει από πομφολυγώδη επιδερμόλυση, μια σπάνια δερματική πάθηση, καθώς και τη βοήθεια που της προσέφερε προκειμένου να συμμετάσχει στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου το 2024.

«Ξύπνησα τρεις ημέρες αργότερα σε κέντρο απεξάρτησης»

Ερωτηθείς για το πότε σταμάτησε να πίνει, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε: «Είχαμε μόλις τελειώσει το “Miami Vice” και μπήκα σε ένα αεροπλάνο. Ξύπνησα τρεις ημέρες αργότερα σε ένα κέντρο απεξάρτησης». Ο Κόλιν Φάρελ εξήγησε ότι η σχέση του με το αλκοόλ ξεκίνησε στις αρχές της εφηβείας του. Εκείνη την περίοδο, το ποτό τον βοηθούσε να αισθάνεται πιο άνετα με τους γύρω του και του έδινε την αυτοπεποίθηση που ένιωθε ότι του έλειπε.

«Όταν άρχισα να πίνω, στα 13 ή τα 14 μου, διαπίστωσα ότι έβγαινα από το καβούκι μου και μπορούσα να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Γινόμουν πιο θορυβώδης. Δεν ξέρω αν ήμουν πιο αστείος, αλλά ένιωθα ότι ήμουν. Πηγαίναμε στην τοπική παμπ στο Κάσλνοκ. Με την παρέα μου πίναμε τέσσερις ή πέντε μεγάλες μπίρες ένα βράδυ Τρίτης», ανέφερε.

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«Όταν όμως επέστρεφα στο σπίτι, άνοιγα ένα μπουκάλι ουίσκι Jack Daniel’s και κάπνιζα λίγο χασίς, μέχρι που έχανα εντελώς τον έλεγχο. Κοιτάζοντας πίσω, ακόμη και τότε, μπορώ να αναρωτηθώ: “Περνούσα καλά;” ή να πω: “Αυτό δεν ήταν διασκέδαση”. Ήταν όμως η έκφραση κάποιου πράγματος. Ήταν η έκφραση μιας ανάγκης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ηθοποιού, το πρόβλημα των εξαρτήσεών του δεν αφορούσε αποκλειστικά το αλκοόλ, καθώς ο ίδιος αναφέρθηκε σε μακροχρόνια χρήση ναρκωτικών, αποδίδοντας τη στάση του σε συναισθηματικά φορτία από την παιδική του ηλικία τα οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί.

«Ακολούθησαν χρόνια κατάχρησης κάθε ναρκωτικού που μπορεί κανείς να φανταστεί. Νομίζω όμως ότι όλα οφείλονταν σε κάτι πολύ απλό: ήμουν ένα ευαίσθητο παιδί. Ένιωθα τα πάντα πολύ έντονα και δεν είχα πού να στραφώ για να προσπαθήσω να καταλάβω ή να ερμηνεύσω αυτά τα συναισθήματα», εξήγησε.

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Κάνοντας έναν απολογισμό της διαδρομής του, ο Φάρελ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα που απέκτησε να μεταμορφώσει τη ζωή του. «Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανός», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ερώτημα της σκηνοθέτιδας του ντοκιμαντέρ, Ρέιτσελ Φλάιτ, σχετικά με το αν είχε θεωρήσει ποτέ πιθανό το ενδεχόμενο του θανάτου του, ο ίδιος αποκρίθηκε άμεσα: «Ναι».

«Ο Τζέιμς δεν χρειαζόταν μόνο έναν φίλο, χρειαζόταν έναν πατέρα»

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια απεξάρτησης του ηθοποιού διαδραμάτισε ο μεγαλύτερος γιος του, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Κιμ Μπορντενάβ. Ο Τζέιμς γεννήθηκε το 2003 και έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Angelman, μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Ο Φάρελ απεξαρτήθηκε όταν ο γιος του ήταν δυόμισι ετών και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, περιγράφοντας τον ρόλο που έπαιξε εκείνος στην προσπάθειά του. «Απεξαρτήθηκα όταν ο Τζέιμς ήταν δυόμισι ετών. Έτσι, έκανα τον Τζέιμς την ανώτερη δύναμή μου. Ήξερα ότι είχα έναν…», εξομολογήθηκε εμφανώς συγκινημένος, για να συνεχίσει: «Ήξερα ότι είχα έναν γιο δύο ετών».

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Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η αντίληψή του για την πατρότητα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κέντρο απεξάρτησης. Αρχικά πίστευε ότι το μόνο που χρειαζόταν ο γιος του ήταν ένας φίλος, σύντομα όμως συνειδητοποίησε το πραγματικό μέγεθος της ευθύνης του ως γονέα. «Θυμάμαι όταν γεννήθηκε ο Τζέιμς, σκεφτόμουν: “Θα είμαι απλώς ο φίλος του”. Λες και το μόνο που χρειάζεται ένα μωρό έξι μηνών είναι ένας φίλος. Όχι».

«Στο κέντρο απεξάρτησης συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι ο Τζέιμς δεν χρειαζόταν απλώς έναν φίλο. Μπορούσα να είμαι και φίλος του, αλλά χρειαζόταν έναν πατέρα. Χρειαζόταν έναν μπαμπά, ίσως και λίγο περισσότερο από ό,τι άλλα παιδιά, γιατί τότε είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φροντίσει μόνος του τον εαυτό του», είπε, με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση, προτού καλύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του. «Συγγνώμη», πρόσθεσε αμέσως μετά.

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«Τα παιδιά μου είναι εκείνα που με μεγάλωσαν»

Ο Φάρελ άντλησε δύναμη από τον γιο του κατά τη διάρκεια της απεξάρτησής του, αναγνωρίζοντας ότι του απέδωσε έναν ρόλο που εκείνος ουδέποτε είχε επιλέξει. Σήμερα, θεωρεί ότι και οι δύο γιοι του τον βοήθησαν να εξελιχθεί στον άνθρωπο που είναι.

«Έτσι, εγωιστικά, στηρίχτηκα πάνω του, κάνοντάς τον τον προστάτη μου. Τον μικρό μου φύλακα, που ποτέ δεν επέλεξε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Είχα φωτογραφίες του και φυσικά τον σκεφτόμουν πολύ όσο βρισκόμουν στο κέντρο απεξάρτησης. Εκείνα με μεγάλωσαν πραγματικά. Και τα δύο αγόρια μου», σημείωσε.

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει και έναν δεύτερο γιο, τον 17χρονο Χένρι, από τη σχέση του με την Πολωνή ηθοποιό Αλίτσια Μπαχλέντα-Τσούρους. «Ο Τζέιμς και ο Χένρι με έχουν βοηθήσει να ωριμάσω με τους πιο εκπληκτικούς τρόπους, χωρίς να μου το ζητήσουν ποτέ. Απλώς και μόνο με την ύπαρξή τους και με την τιμή που έχω να είμαι πατέρας τους», κατέληξε.