Ο Τούρκος τεχνικός αποκάλυψε πως εξακολουθεί να δεσμεύεται με επαγγελματικό συμβόλαιο από τους πράσινους, ενώ δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα

Για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, το προπονητικό του μέλλον και την προοπτική του NBA μίλησε ο Εργκίν Αταμάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «beIN Sports».

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην τριετή παρουσία του στο «τριφύλλι», η οποία ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας πως η αποχώρησή του δεν αποτέλεσε δική του επιλογή. Μάλιστα, όπως τόνισε, εξακολουθεί να δεσμεύεται με επαγγελματικό συμβόλαιο από τους «πράσινους», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση από ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες στην EuroLeague ή γενικότερα στην Ευρώπη.

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Παράλληλα, εξήγησε πως η περίοδος μακριά από τους πάγκους τού έχει δώσει την ευκαιρία να ξεκουραστεί έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή. Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός των υποχρεώσεών του στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, με την οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τον οδηγούσε σε περισσότερα από 100 παιχνίδια κάθε χρόνο και προκαλούσε μεγάλη πνευματική κόπωση.

Ο Αταμάν αποκάλυψε ακόμη πως τον επόμενο μήνα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τρεις με τέσσερις εβδομάδες, με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά 15-20 αγώνες του NBA. Ξεκαθάρισε, πάντως, πως δεν αναζητά κάποια επαγγελματική ευκαιρία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αν και παραδέχθηκε ότι του λείπει κατά διαστήματα η αδρεναλίνη της προπονητικής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό:

«Για να είμαι ειλικρινής, η αποχώρησή μου από τον Παναθηναϊκό δεν ήταν δική μου απόφαση. Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου, αλλά τελικά πάρθηκε αυτή η απόφαση. Εξακολουθώ να έχω επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχω δεχθεί κάποια πρόταση από ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες στην EuroLeague ή γενικότερα στην Ευρώπη. Δεν έχει υπάρξει ούτε κάποιο αίτημα για συνάντηση.

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Ίσως, βέβαια, αυτή η κατάσταση να μου έχει προσφέρει και μια ανακούφιση. Από τη μία, προπονούσα έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός, με πολύ υψηλούς στόχους, και από την άλλη είχα την ευθύνη της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έδινα τουλάχιστον 100 αγώνες τον χρόνο και, φυσικά, όλο αυτό μου προκαλούσε μεγάλη πνευματική κόπωση.

Όσο βρίσκεσαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν αντιλαμβάνεσαι την κούραση. Τη συνειδητοποιείς όταν πλέον έχεις την ευκαιρία να χαλαρώσεις. Άρχισα να απολαμβάνω διαφορετικές πλευρές της ζωής, να ταξιδεύω σε χώρες που είχα να επισκεφθώ εδώ και δέκα χρόνια. Περνάω χρόνο με τα παιδιά μου και παρακολουθώ αγώνες».

Για το ταξίδι στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο να εργαστεί στο NBA:

«Τον επόμενο μήνα έχω προγραμματίσει ένα ταξίδι τριών-τεσσάρων εβδομάδων στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρακολουθήσω 15-20 αγώνες του NBA.

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Κάποιες φορές οι φίλοι μου με ρωτούν χαριτολογώντας: “Μήπως ψάχνεις μια ευκαιρία στο NBA;”. Όχι, φυσικά και δεν κυνηγάω κάτι τέτοιο, αλλά θέλω τουλάχιστον να παρακολουθώ τις τελευταίες εξελίξεις.

Αυτό που διαπιστώνω, πάντως, είναι πως οι ομάδες στην Ευρώπη φοβούνται τον Εργκίν Αταμάν. Τους στόχους μου, τη φιλοδοξία μου… Ίσως, βέβαια, να εμφανιστεί κάποια ομάδα στο NBA που δεν θα φοβάται. Μπορεί να έρθουν και να μου πουν: “Αφού σε φοβούνται στην Ευρώπη, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις εδώ”. Προφανώς, αυτό το λέω αστειευόμενος. Υπάρχουν, όμως, στιγμές που μου λείπει η αδρεναλίνη της προπονητικής. Αυτό είναι αλήθεια».