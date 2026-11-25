Το συλλεκτικό ημερολόγιο του Ολυμπιακού Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς θα διατίθεται στους φιλάθλους από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε το επίσημο ημερολόγιό του για το 2027, με φωτογραφίες από τις ομάδες του συλλόγου και αναφορές στους τίτλους που έχουν κατακτήσει τα τμήματά του.

Το επίσημο ημερολόγιο του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. για το 2027 κυκλοφορεί και είναι έτοιμο να δώσει ερυθρόλευκο χρώμα σε κάθε μέρα, κάθε μήνα της νέας χρονιάς!

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Ένα ξεχωριστό, συλλεκτικό ημερολόγιο, αφιερωμένο στον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ελλάδας. Με εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις ομάδες του Ολυμπιακού, αλλά και την καταγραφή των τίτλων που αποτυπώνουν την ένδοξη ιστορία και τις σπουδαίες επιτυχίες του συλλόγου.

Κάθε μήνας, μια ομάδα. Κάθε σελίδα, γεμάτη ιστορία και τίτλους. Κάθε μέρα, ένας λόγος να είσαι περήφανος που είσαι Ολυμπιακός!

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το ημερολόγιο του 2027 θα βρίσκεται στη διάθεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού.

Κάντε δικό σας τώρα το συλλεκτικό ημερολόγιο και υποδεχθείτε ακόμα μια Θρυλική χρονιά!

Τρόποι απόκτησης:

Από το Τμήμα Μελών και Φιλάθλων του Ολυμπιακού, στο «Γ. Καραϊσκάκης», Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-18:00.

Μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του Ολυμπιακού (Olympiacos SFP | e–Shop), όλο το 24ωρο.