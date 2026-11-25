Η 20χρονη Ελληνίδα εξασφάλισε την τρίτη ευρωπαϊκή διάκριση της καριέρας της στο Πόρετς, αφού ηττήθηκε στον ημιτελικό από την Τουρκάλα Πινάρ Μπενέκ που κατέκτησε τον τίτλο

Η Παναγιώτα Κούζιλου πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U23, το οποίο διεξάγεται στο Πόρετς της Κροατίας. Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του χρυσού στις νεάνιδες, η 20χρονη Ελληνίδα ανέβηκε ξανά στο βάθρο μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η πορεία της στη διοργάνωση ξεκίνησε από τα προημιτελικά, όπου στις 21 Νοεμβρίου αντιμετώπισε την Ξένια Μακαχέι, η οποία αγωνίστηκε ως ουδέτερη αθλήτρια. Η Κούζιλου επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα και παράλληλα ένα μετάλλιο, καθώς οι δύο ηττημένες των ημιτελικών κατακτούν το χάλκινο.

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Η ελληνική πυγμάχος κυριάρχησε στη βαθμολογία, με όλους τους κριτές να την αναδεικνύουν νικήτρια. Οι κάρτες ήταν 30-26, 30-27, 30-27, 30-25 και 30-25.

Στον ημιτελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, η Κούζιλου βρέθηκε απέναντι στην Τουρκάλα Πινάρ Μπενέκ, η οποία πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Δύο ημέρες αργότερα, η Μπενέκ κατέκτησε και τον ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας της Γαλλίδας Μαλοέ Τερεσί.

Οι δύο ευρωπαϊκοί τίτλοι στις νεάνιδες

Το νέο μετάλλιο έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία για την Κούζιλου. Η Ελληνίδα είχε κατακτήσει δύο διαδοχικά χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των -57 κιλών στις νεάνιδες.

Το 2023 ανέβηκε στην κορυφή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γερεβάν, νικώντας στον τελικό τη Δανή Νάντια Μάνκχολμ, ενώ το 2024 επανέλαβε την επιτυχία της στο Πόρετς, επικρατώντας της Κροάτισσας Λάνα Πάλιουσιτς. Πλέον, με την τρίτη ευρωπαϊκή διάκριση της καριέρας της, επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της στο υψηλό επίπεδο της ηλικιακής της κατηγορίας.