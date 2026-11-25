Η πειραϊκή ομάδα καταγγέλλει άνιση μεταχείριση από το ΑΣΕΑΔ, υποστηρίζοντας πως, όπως τονίζει, οι ίδιοι δικαστές ακύρωσαν την ποινή των πράσινων ενώ διατήρησαν τη δική της τιμωρία

Την έντονη αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός προκάλεσε η απόφαση του ΑΣΕΑΔ για τα όσα συνέβησαν μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» τοποθετήθηκαν επίσημα, μετά την επιστροφή των δύο βαθμών στους «πράσινους» και τη διατήρηση της ποινής αφαίρεσης δύο βαθμών που είχε επιβληθεί στη δική τους ομάδα.

Στην ανακοίνωσή της, η πειραϊκή ΚΑΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το ΑΣΕΑΔ αντιμετώπισε διαφορετικά τις δύο υποθέσεις, παρότι, όπως τονίζει, εφαρμόστηκαν οι ίδιες διατάξεις. Μάλιστα, αφήνει αιχμές για την κρίση των δικαστών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι δικαστές που απάλλαξαν τον Παναθηναϊκό, τιμώρησαν τον Ολυμπιακό».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Το Α΄ Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., το οποίο πριν από λίγες ημέρες επικύρωσε την ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από την ομάδα μας λόγω της μεμονωμένης συμπλοκής μεταξύ δύο (2) αθλητών, ακύρωσε, χθες, την ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών, καθώς και το πρόστιμο των 100.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί στην Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός για τις κατάπτυστες και αντιαθλητικές ενέργειες αθλητών, παραγόντων και λοιπών μελών της αποστολής της στον χώρο των αποδυτηρίων του Σ.Ε.Φ., μετά τη λήξη του ίδιου αγώνα.

Τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Τα είδε όλη η Ελλάδα στα βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, τα κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία στην έκθεση συμβάντων της και τα επιβεβαίωσε η Δ.Ε.Α.Β. με την υπ’ αριθμ. 40/2026 απόφασή της. Και, φυσικά, όλα τέθηκαν υπόψη του Συμβουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, το Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφαρμόζοντας τις ίδιες ακριβώς διατάξεις με τις οποίες τιμώρησε την ομάδα μας για τις ενέργειες του Tyrique Jones, έκρινε, αφενός, ότι η ενέργεια του Kendrick Nunn να αρπάξει τον αθλητή μας από τον λαιμό τιμωρείται με το συμβολικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ σε βάρος της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός και, αφετέρου, ότι η βίαιη αντιπαράθεση πλήθους αθλητών και μελών της αποστολής της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός με την Ελληνική Αστυνομία, η οποία οδήγησε ακόμη και στον τραυματισμό αστυνομικού, δεν επισύρει καμία απολύτως κύρωση.

Δηλαδή, οι ίδιοι δικαστές που απάλλαξαν πλήρως την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός για την οργανωμένη επίθεση αθλητών και μελών της αποστολής της και για τον τραυματισμό αστυνομικού, επικύρωσαν, για τη μεμονωμένη συμπλοκή ενός και μόνο αθλητή μας, την τιμωρία της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός με αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Και οι κρίνοντες, κρίνονται.»