Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατηγόρησε το Ιράν ότι αναπτύσσει χημικά όπλα, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις του για την απειλή που, όπως υποστηρίζει, η Τεχεράνη.

Το Ιράν και το Ισραήλ βρίσκονται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει να παρασύρει τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Άμυνας περί ανάπτυξης χημικών όπλων από το Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε πως «αυτός ο πολεμοκάπηλος κατηγορεί ξεδιάντροπα το Ιράν ότι αναπτύσσει και κρύβει τέτοια ειδεχθή όπλα σε φαρμακευτικές βιομηχανίες». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, στόχος του Ισραήλ είναι «να εξαπατήσει τις ΗΠΑ προκειμένου να διεξάγουν άλλον έναν πόλεμο για λογαριασμό του».

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A regime armed to the teeth with WMDs is accusing Iran of pursuing chemical weapons. But as the entire world knows by now: with Israel, every accusation is a confession. https://t.co/IMw4kGbn6c — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 25, 2026

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατηγόρησε το Ιράν ότι αναπτύσσει χημικά όπλα, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις του για την απειλή που, όπως υποστηρίζει, η Τεχεράνη.

Ο Κατς δήλωσε πως «το Ιράν αναπτύσσει χημικά όπλα, αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram από το κόμμα Λικούντ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει τέτοια όπλα δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το σχέδιο να προχωρήσει».

Μέχρι στιγμής, το επιτελείο του Νετανιάχου δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για τους παραπάνω ισχυρισμούς.

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Ενώ ο αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ο απερχόμενος πρωθυπουργός πολλαπλασιάζει τις πολεμοχαρείς δηλώσεις και επικαλείται συχνά τις απειλές που, κατά τον ίδιο, αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δέχεται επικρίσεις από τους αντιπάλους του ότι εργαλειοποιεί τη σύγκρουση για να διατηρηθεί στην εξουσία, ενώ ο ίδιος δηλώνει υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του κόμματός του.

Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν βλέπει ανάγκη για στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν στο άμεσο μέλλον.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε, επικαλούμενο επτά αμερικανούς αξιωματούχους, ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διέθεταν στοιχεία για ενδεχόμενη προετοιμασία χημικής επίθεσης από το Ιράν κατά της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν επρόκειτο για επικείμενη απειλή.

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Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με τον Αμπάς Αραγτσί να τους χαρακτηρίζει «ανοησίες». Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνέκρινε τις κατηγορίες με εκείνες που είχαν διατυπωθεί από τις ΗΠΑ κατά του Σαντάμ Χουσεΐν, οι οποίες οδήγησαν στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, με αφορμή τα ανύπαρκτα όπλα μαζικής καταστροφής.

Σε συνομιλίες με Ισραηλινούς δημοσιογράφους, ο Ισραέλ Κατς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, εφόσον διαπιστωθεί πρόθεση επίθεσης κατά του Ισραήλ. Όπως ανέφερε, «εάν διαπιστώσουμε ότι οι Ιρανοί σκοπεύουν να επιτεθούν στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να διατάξουμε τον στρατό να επιτεθεί (πριν από αυτούς) και να αποτρέψει την απειλή; (…) Αν οι Ιρανοί μάς επιτεθούν πρώτοι, αυτό θα είναι αποτυχία».

Πρόσφατα, ο Κατς είχε δηλώσει ότι η απερχόμενη κυβέρνηση δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση της αντιπολίτευσης για την έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Άιζενκοτ σχετικά με την ανάγκη αυτοσυγκράτησης μέχρι την ορκωμοσία νέας κυβέρνησης.