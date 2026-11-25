Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, η κακοκαιρία θα προκαλέσει τοπικά βροχοπτώσεις άνω των 100 χιλιοστών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια

Σε μια από τις πιο έντονες μεταβολές του καιρού για τη φετινή σεζόν εισέρχεται η χώρα από αύριο Πέμπτη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για τετραήμερο χειμωνιάτικο σκηνικό, επίμονες βροχοπτώσεις με όγκο νερού άνω των 100 χιλιοστών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στο μικροσκόπιο των προγνωστικών μοντέλων βρίσκεται η Αττική, όπου η επιδείνωση φτάνει το μεσημέρι του Σαββάτου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις πρώτες νιφάδες στα βόρεια ορεινά του νομού.

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Μετά και την τελευταία σημερινή ηλιόλουστη «αναλαμπή» — η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε από τσουχτερό πρωινό κρύο στα βόρεια, με τον υδράργυρο στο Νευροκόπι να κατρακυλά στους -8,5°C— οι μετεωρολογικές συνθήκες αλλάζουν άρδην.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα έχει τετραήμερη διάρκεια, επηρεάζοντας σταδιακά το σύνολο της επικράτειας από αύριο έως και την Κυριακή.

Πότε έρχεται και πώς θα εξελιχθεί

Η επιδείνωση ξεκινά αύριο, Πέμπτη (26/11), από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των νοτίων ανέμων στα 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Την Παρασκευή (27/11) τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, πλήττοντας τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο (28–29/11), ενώ η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων τοποθετείται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκδήλωση πολύ μεγάλων όγκων νερού, με τα ύψη βροχής να ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο —αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα— αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Την Κυριακή αναμένεται να σχηματιστεί μια εκτεταμένη ζώνη έντονων βροχοπτώσεων από τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως το Αιγαίο, ενώ ισχυρά φαινόμενα θα δεχθούν το Ιόνιο και η Κρήτη.

Παράλληλα, ενώ μέχρι το Σάββατο θα επικρατούν ισχυροί νοτιάδες, την Κυριακή οι άνεμοι θα στραφούν απότομα σε θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς, φτάνοντας σε υψηλές εντάσεις κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά προσήνεμα.

Αυτή η στροφή των ανέμων θα προκαλέσει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή.

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Ως αποτέλεσμα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, με τις νεότερες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι στη βόρεια Ελλάδα τα χιόνια θα κατέβουν και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου, ενώ έως τη Δευτέρα αναμένονται χιονοπτώσεις και σε ορεινά ή ημιορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Το «αίνιγμα» της Αττικής και το χιόνι στην Πάρνηθα

Η Αττική δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από το κύμα της κακοκαιρίας, ωστόσο η ακριβής ένταση και η μορφή των φαινομένων στο λεκανοπέδιο παραμένουν το βασικό στοίχημα των μετεωρολόγων, καθώς η επιδείνωση θα φτάσει στην πρωτεύουσα με χρονική υστέρηση σε σχέση με τη δυτική Ελλάδα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Αθήνα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες γύρω στους 17°C – 19°C, με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής.

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Η ουσιαστική αλλαγή για την πρωτεύουσα προσδιορίζεται από το μεσημέρι–απόγευμα του Σαββάτου, οπότε και αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Από την Κυριακή, το μεγάλο ερώτημα αφορά τον συγχρονισμό του υετού με την εισβολή των ψυχρών αερίων μαζών: η απότομη στροφή των ανέμων σε ισχυρούς βοριάδες θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο, φέρνοντας καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό και δημιουργώντας σοβαρές προϋποθέσεις για τις πρώτες χιονοπτώσεις στην κορυφή της Πάρνηθας, εφόσον διατηρηθεί επαρκής υγρασία στην ατμόσφαιρα.