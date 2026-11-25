Ο Δανός τεχνικός προανήγγειλε ολιγόλεπτη συμμετοχή για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ, ενώ επιβεβαίωσε την απουσία του Κυριακόπουλου

Την επιθυμία του να συνδυάσει την επιστροφή του στην πατρίδα του με ακόμη μία ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Νόρντζελαντ για το Conference League.

Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του αγώνα, ανέλυσε τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της αντιπάλου των «πράσινων» και αποκάλυψε μέρος των πλάνων του για την ενδεκάδα, προαναγγέλλοντας και την πρώτη συμμετοχή του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νίστρουπ:

Ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Πώς νιώθει που επιστρέφει στη χώρα του και πόσο διαφορετικό είναι από τα υπόλοιπα παιχνίδια;

«Για μένα είναι όμορφο που είμαι πίσω στη χώρα μου. Πολύ καλό που γύρισα, όμως για αύριο δεν υπάρχουν συναισθήματα. Είναι μία καλή ομάδα, ένας πολύ καλός Δανός προπονητής που τον γνωρίζω. Είμαι εδώ για να δημιουργήσω ακόμα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.

Θα είναι δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μία ομάδα που μπορεί να σου το κάνει πολύ περίπλοκο, αλλά θέλουμε ακόμα μία νίκη για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να διαχειριστούμε τον ρυθμό, γιατί αν δεν το κάνουμε η Νόρτζελαντ μπορεί να παίξει πολύ γρήγορα και όταν βρει ρυθμό είναι πολυ δυνατή ομάδα».

Για τους τραυματισμούς του Ντε Φράι και του Κυριακόπουλου:

«Είναι δύσκολο να μιλήσω για τον Αντίνο, ένας νέος παίκτης, που ήταν στο πικ του να παθαίνει αυτό τον τραυματισμό. Ισως ο καλύτερος παίκτης μας μέχρι στιγμής. Ο Κυριακόπουλος θα είναι εκτός για 1-2 εβδομάδες, δεν θα έχουμε την αριστερή μας μεριά στο αυριανό ματς. Δύο παίκτες που έχουν προσφέρει 15-16 γκολ μέχρι στιγμής. Ο Ντε Φράι, θα μπορούσε να παίξει, πονάει από το χτύπημα που δέχθηκε με τον ΟΦΗ, όμως την Κυριακή πιστεύω ότι θα παίξει, βασικά θα παίξει ό,τι και να γίνει».

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Ο μόνος κλασικός αριστερός μπακ είναι ο Κρίστιανσεν, μπορεί να παίξει αύριο;

«Δεν θα είναι βασικός αύριο γιατί λείπει καιρό. Οι Τσάπρας και Καλάμπρια θα παίξουν δεξιά και αριστερά. Είναι και οι δύο δεξιοπόδαροι, αλλά έχουν πολύ ποιότητα οπότε δεν είναι πρόβλημα. Αλλά είναι σημαντικό ότι με τον Κυριακόπουλο εκτός, με τον Σαλάχ Εντίν εκτός λίστας, να του δώσουμε 10-15-20 λεπτά συμμετοχής. Είναι επίσης σημαντικό ότι γνωρίζει τον αγωνιστικό χώρο, έχει παίξει πάρα πολύ σε τέτοιους χλοοτάπητες»

Για την ήττα της Κοπεγχάγης με 5-0 από την Νόρτζελαντ και τις σκέψεις του:

«Εννοείται ότι τα παρακολουθώ όλα και είμαι ενήμερος για το 5-0, όπως επίσης και για τη συζήτηση που υπήρχε για την διαιτησία από την Κοπεγχάγη. Αλλά το βασικότερο για μια ομάδα είναι να δίνει στους νεαρούς παίκτες χρόνο να εξελίσσονται».

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Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να εξελίσσεται, να είναι πρώτος, τι πιστεύεις ότι έκανες τόσο καλά και τα έχεις καταφέρει:

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι όταν υπέγραψα είχα ομιλίες με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Κοτσόλη. Υπήρχε μια λίστα με παίκτες και η δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά τις μεταγραφές, αν το δούμε μέχρι στιγμής, όλοι οι παίκτες έχουν είτε μεγάλη είτε τεράστια επιρροή στο παιχνίδι της ομάδα μας, αν εξαιρέσουμε μόνο τον Κρίστιανσεν που ήταν άτυχος.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Στα προκριματικά δεν ήμασταν καλοί, όμως οι μεταγραφές μας βοήθησαν να περάσουμε και η πρόκριση μας βοήθησε. Τώρα έχουμε ένα σερί με πολύ καλές εμφανίσεις. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αποκτήσαμε πολλούς καλούς παίκτες πολύ νωρίς».

Για το συγκεκριμένο στυλ που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, μήπως επειδή η Νόρτζελαντ είναι πιο επιθετική ομάδα, θα χρειαστεί να αλλάξει το πλάνο του;

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«Οχι, έκανα πολλές μεγάλες αλλαγές στα τελευταία παιχνίδια που είχα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ. Είχα βάλει 5άδα στην άμυνα, είχα πάει σε low block. Δεν πιστεύω ότι έχουμε επιλογή να κάνουμε κάτι διαφορετικό αύριο. Είναι μία ομάδα με πολύ σωστή τακτική προσέγγιση. Θα υπάρξουν στιγμής στον αγώνα που θα κάνουμε σωστό πρεσάρισμα αύριο, στιγμές που δεν θα το κάνουμε σωστά. Πρέπει αύριο να είμαστε καλοί με τη μπάλα στα πόδια και οι παίκτες μου είναι πολύ καλοί σε αυτό. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο του αγώνα.

Έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη 24άδα, παρότι όταν έγινε η κλήρωση είχαμε μία από τις πιο δύσκολες κληρώσεις, όμως έχουμε κάνει το 3/3 και τώρα με τη νίκη μπορούμε να φτάσουμε κοντά στην οριστική παρουσία μας στη πρώτη 8άδα».

Για την παρουσία ομάδων της Δανίας στην Ευρώπη:

«Τρεις ομάδες της Δανίας συμμετέχουν στο Conference League και είναι κάτι καλό. Η Κοπεγχάγη τα πάει καλά, η Μίντιλαντ επίσης, θα δούμε πού θα φτάσει και η Νόρτζελαντ.

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Εύχομαι τα καλύτερα για όλες τις ομάδες της Δανίας που παίζουν στην Ευρώπη, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέσσερις ομάδες. Υπήρξε κάποτε ένας σοφός προπονητής που έλεγε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει και γελούσαν με αυτό, το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον μόνο η Κοπεγχάγη στην Δανία, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες τα πάνε καλά».

Ο αντίπαλος προπονητής ρωτήθηκε για την άποψη του που βρίσκεται απέναντι σε έναν Δανό προπονητή και είπε ότι είναι λίγο… εκνευριστικό που ξέρεις από το ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά και φανταστικό ταυτόχρονα. Η άποψή σου:

«Για μένα είναι ξεχωριστό να παίζω με καλούς προπονητές και φίλους από την Δανία. Ανυπομονώ να δω γνώριμα πρόσωπα. Είναι πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό που έχει έναν Δανό στον πάγκο για το αυριανό παιχνίδι. Το σημαντικό είναι να βγάλουμε τα δυνατά μας σημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους εξαιρετικούς και υποδειγματικούς ποδοσφαιριστές μας, να μην υποτιμήσουμε την Νόρτζελαντ και να συνεχίσουμε στο δρόμο των επιτυχιών».

Η άποψή του για το πρωτάθλημα Δανίας:

«Προφανώς και παρακολουθώ, αλλά πλέον βλέπω πολύ περισσότερο και ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να το κατανοήσω. Βλέπω τους Έλληνες την ομάδα των Ελπίδων, την ομάδα των Ανδρών, τις υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας για να καταλάβω την νοοτροπία τους και να με βοηθήσει στη δουλειά μου. Βλέπω highligts από ομάδες της Δανίας, κυρίως προφανώς της Κοπεγχάγης, αλλά και άλλων ομάδων, όπως της Νόρτζελαντ που παίζουμε αύριο.

Είναι καλό για μένα που πήγα σε μία νέα χώρα. Υπάρχουν διαφορές στην ποδοσφαιρική νοοτροπία των δύο χωρών. Το πάθος και η ένταση στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας, το ποδόσφαιρο για κάποιους στην Ελλάδα είναι τα πάντα, όπως συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες. Οπότε η ευθύνη που έχω είναι τεράστια. Και μπορώ να πω ότι χαμογελάω σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, σε κάθε συνέντευξη Τύπου μέχρι στιγμής στην Ελλάδα».