Στις 2 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η διπλή προσφυγή στο CAS, καθώς η ΠΑΕ Άρης επιδιώκει την ανατροπή της απόφασης της FIFA που επιδίκασε στον Κροάτη 180.000 ευρώ, μαζί με επιπλέον αποζημίωση

Στο CAS θα δοθεί στις 2 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δικαστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Άρη και τον Ντομαγκόι Πάβιτσιτς.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη. Το ζουμί είναι όμως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μόνο η προσφυγή του Κροάτη αλλά και εκείνη του Άρη κατά του ποδοσφαιριστή.

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Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου, όταν η FIFA έκανε δεκτές τις οικονομικές αξιώσεις του Πάβιτσιτς απέναντι στον Άρη. Αυτές αφορούν την περίοδο που ο Κροάτης μέσος αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στη Σεράγεβο και την Ντινάμο Βουκουρεστίου, προσφεύγοντας στη FIFA και ζητώντας την καταβολή χρημάτων που θεωρούσε ότι δεν είχε εισπράξει.

Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της FIFA δικαίωσε τον ποδοσφαιριστή, επιδικάζοντάς του το ποσό των 180.000 ευρώ, μαζί με επιπλέον αποζημίωση. Η ΠΑΕ Άρης, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε την απόφαση και αποφάσισε να προσφύγει στο CAS, επιδιώκοντας την ανατροπή της.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της ελληνικής ομάδας βρίσκεται κυρίως το ζήτημα της πρόσθετης αποζημίωσης, ως προς το οποίο υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της αρχικής απόφασης. Παράλληλα, ο Άρης αμφισβητεί και την υποχρέωσή του να καλύψει τη διαφορά ανάμεσα στις οικονομικές απολαβές που προέβλεπε το συμβόλαιο του Πάβιτσιτς με την ομάδα και σε εκείνες που εισέπραττε ο ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια των δανεισμών του.

Από την άλλη πλευρά, ο Κροάτης μέσος επιδιώκει μέσω της δικής του προσφυγής να διασφαλίσει τα οικονομικά δικαιώματα που διεκδικεί από την ΠΑΕ Άρης.