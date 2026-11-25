Ο διεθνής μπακ θα απουσιάσει για περίπου δύο εβδομάδες λόγω μυικού τραυματισμού στη γάμπα, ενώ ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι ο Ολλανδός στόπερ θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στον Ατρόμητο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ προχώρησε σε ενημέρωση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα με τη Νόρντζελαντ αναφορικά με την κατάσταση των Κυριακόπουλου και Ντε Φράι, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής.

Ο διεθνής μπακ θα μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες, καθώς έχει υποστεί μυικό τραυματισμό στη γάμπα και αυτό σημαίνει ότι πέρα από το ματς με τη Νόρντζελαντ, θα χάσει τόσο το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (29/11), όσο και το ντέρμπι «αιωνίων» στο Κύπελλο (02/12), ενώ θα γίνει προσπάθεια για να προλάβει το ματς με τον Άρη για την 13η αγωνιστική της Super League.

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Αναφορικά με τον Στέφαν Ντε Φράι, ο έμπειρος στόπερ έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στον αριστερό του καρπό και για προληπτικούς λόγους έμεινε στην Αθήνα, ενώ ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι ο Ολλανδός αμυντικός θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στον Ατρόμητο.