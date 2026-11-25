Η προβολή τους θα περιορίζεται σε 45 λεπτά ημερησίως και θα επιτρέπεται μόνο μετά τις 23:00

Αυστηρούς περιορισμούς στην προβολή τηλεοπτικών ριάλιτι, με ανώτατη διάρκεια 45 λεπτών ημερησίως και μετάδοση αποκλειστικά μετά τις 23:00, καθώς και τη δυνατότητα καθιέρωσης τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση μισθών, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της νέας πολιτικής ηγεσίας της Σερβίας, η οποία προέκυψε από το φοιτητικό κίνημα.

Όπως μεταδίδει το CBS, η παράταξη «Φοιτητική Λίστα» (Student List), η οποία επικράτησε στις εκλογές του Οκτωβρίου, είχε δεσμευτεί προεκλογικά να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να προωθήσει εκτεταμένες αλλαγές στη χώρα, έπειτα από την πολυετή κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα Μέσα Ενημέρωσης, αλλαγές στην αγορά εργασίας και αναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής, με ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας.

Περιορισμοί στα τηλεοπτικά ριάλιτι



Σύμφωνα με τις προτάσεις που αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της παράταξης, τα κανάλια της επίγειας τηλεόρασης δεν θα επιτρέπεται να μεταδίδουν ζωντανά προγράμματα ριάλιτι. Η προβολή τους θα περιορίζεται σε 45 λεπτά ημερησίως και θα επιτρέπεται μόνο μετά τις 23:00.

Στο συγκεκριμένο χρονικό όριο θα προσμετρώνται και οι επαναλήψεις, καθώς και οι συμπληρωματικές εκπομπές που σχετίζονται με τα ριάλιτι.

Επιπλέον, οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα υποχρεούνται να διακόπτουν τη μετάδοση των συγκεκριμένων προγραμμάτων όταν εκδηλώνονται περιστατικά βίας, ρητορικής μίσους ή απειλών.

Οι περιορισμοί δεν θα αφορούν τα συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία θα μπορούν να συνεχίσουν να προβάλλουν προγράμματα ριάλιτι χωρίς τους συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς.

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Η «Φοιτητική Λίστα» υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν χαρακτηριστική έκφραση μιας κουλτούρας βίας που, κατά την εκτίμησή της, ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Βούτσιτς. Παράλληλα, σερβικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις για την ευνοϊκή κάλυψη της κυβέρνησης.

Τετραήμερη εργασία χωρίς περικοπές αποδοχών



Σημαντική θέση στο πρόγραμμα της νέας πολιτικής ηγεσίας καταλαμβάνουν και οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, με βασική πρόταση τη δυνατότητα καθιέρωσης τετραήμερης εβδομάδας εργασίας, χωρίς μείωση των μισθών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα πλήρους απασχόλησης για 32 ώρες την εβδομάδα, εφόσον ο εργοδότης επιλέξει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μοντέλο.

Παράλληλα, η παράταξη προτείνει περιορισμό των υπερωριών στις οκτώ ώρες εβδομαδιαίως και ανώτατο ημερήσιο χρόνο εργασίας τις 12 ώρες.

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«Θα περιορίσουμε τις υπερωρίες σε οκτώ ώρες εβδομαδιαίως και τον συνολικό ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 12 ώρες», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της παράταξης.

«Οι εργοδότες που το επιθυμούν θα μπορούν να καθιερώσουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, με 32 ώρες πλήρους απασχόλησης, διατηρώντας αμετάβλητους τους μισθούς των εργαζομένων».

Ευρωπαϊκή προοπτική και σχέσεις με τη Ρωσία



Αλλαγές προαναγγέλλονται και στην εξωτερική πολιτική της Σερβίας, με τη «Φοιτητική Λίστα» να επιδιώκει σταδιακή απομάκρυνση από τη Μόσχα και ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα πολιτική ηγεσία αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ.

Κατά την πρώτη ομιλία εκπροσώπου της παράταξης ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 12 Νοεμβρίου, ο νεοεκλεγείς βουλευτής Αλεξάνταρ Μπάουτσαλ δήλωσε ότι η Σερβία θα εντείνει τις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων ένταξης.

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«Η ευρωπαϊκή πορεία είναι μια πορεία μεταρρυθμίσεων: ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αξιών, οικοδόμησης λειτουργικών θεσμών και ενός πραγματικού συστήματος κράτους δικαίου, ανάπτυξης μιας βιώσιμης οικονομίας ενσωματωμένης στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε.

Παρά τη στροφή προς την Ευρώπη, η νέα πολιτική ηγεσία δεν προαναγγέλλει πλήρη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία, επιδιώκοντας τη διατήρηση των διμερών δεσμών με τη Μόσχα.

Στις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνεται, επίσης, ο τερματισμός του εμπορίου όπλων μεταξύ Σερβίας και Ισραήλ.

Οι προτάσεις της «Φοιτητικής Λίστας» αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, από τη λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης και την αγορά εργασίας έως τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.