Η εταιρεία Character.AI βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στο πλαίσιο πτώχευσης – 42 Πολιτείες των ΗΠΑ ζητούν μπλόκο στους όρους δημοπρασίας που επιτρέπουν την πώληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Τι απογίνονται τα προσωπικά μυστικά που εμπιστευόμαστε στην Τεχνητή Νοημοσύνη όταν η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή κατεβάζει ρολά; Το ερώτημα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις στις ΗΠΑ, όπου οι γενικοί εισαγγελείς 42 πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια επιχειρούν να βάλουν φρένο στους όρους δημοπρασίας των περιουσιακών στοιχείων της Character.AI, η οποία έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου. Στο πακέτο της εκποίησης περιλαμβάνεται το ιστορικό ιδιωτικών συνομιλιών από περισσότερους από 21 εκατομμύρια λογαριασμούς στις ΗΠΑ – εκ των οποίων πάνω από 2,1 εκατομμύρια ανήκουν σε ανηλίκους.

Σε αντίθεση με πλατφόρμες όπως το ChatGPT, που σχεδιάστηκαν πρωτίστως ως ψηφιακοί βοηθοί, η Character.AI επένδυσε στην ψυχαγωγία και στη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στους χρήστες και σε ψηφιακούς χαρακτήρες, μέσω γραπτών ή φωνητικών συνομιλιών.

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Από τον Σωκράτη και τον Άμλετ μέχρι ήρωες του Χάρι Πότερ –ή ακόμη και εξατομικευμένα avatars με δική τους φωνή και προσωπικότητα– η εφαρμογή προσέφερε τα πάντα: από εξάσκηση σε ξένες γλώσσες και προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας, μέχρι εικονικούς «συμβούλους».

Από το 1 δισ. δολάρια στη χρεοκοπία

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2021 από δύο πρώην μηχανικούς της Google, τον Νόαμ Σαζίρ και τον Ντάνιελ ντε Φρέιτας, έφτασε το 2023 να αποτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πορεία της, ωστόσο, σκιάστηκε από αλλεπάλληλες δικαστικές προσφυγές για την ασφάλεια των ανηλίκων και τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Χαρακτηριστική ήταν η αγωγή της μητέρας ενός 14χρονου από τη Φλόριντα, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Φεβρουάριο του 2024, έχοντας αναπτύξει έντονο συναισθηματικό δέσιμο με ψηφιακό χαρακτήρα της σειράς «Game of Thrones» – υπόθεση που έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Ιανουάριο του 2026.

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Στις 25 Νοεμβρίου 2025, η πλατφόρμα απαγόρευσε στους ανηλίκους την πρόσβαση στα chatbots της. Ωστόσο, το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος, ο κίνδυνος νέων αποζημιώσεων και η πίεση των ρυθμιστικών αρχών την οδήγησαν τον Οκτώβριο του 2026 στην υποβολή αίτησης πτώχευσης (Κεφάλαιο 11).

Στο πλαίσιο της ρευστοποίησης, η Disney υπέβαλε προσφορά 20 εκατομμυρίων δολαρίων για μη αποκλειστική, αορίστου χρόνου άδεια χρήσης βασικών τεχνολογιών και πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας, έπειτα από απειλές για αγωγές λόγω αυθαίρετης χρήσης χαρακτήρων της. Η συμφωνία αυτή, ωστόσο, είναι ανεξάρτητη από τη δημοπρασία της ίδιας της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων των χρηστών.

Εξομολογήσεις σε εικονικούς «ψυχολόγους» προς πώληση

Το ανησυχητικό, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είναι το περιεχόμενο των αρχείων που βγαίνουν στο «σφυρί». Ανάμεσα στις συνομιλίες υπάρχουν καταγραφές όπου ενήλικοι αλλά και ανήλικοι άνοιξαν την ψυχή τους σε bots που εμφανίζονταν ως ψυχολόγοι ή γιατροί, μιλώντας για διατροφικές διαταραχές, αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές σκέψεις, καθώς και συνομιλίες σεξουαλικού περιεχομένου.

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Τα δεδομένα αυτά δεν είναι ανώνυμα: συνδέονται άμεσα με τα προφίλ των χρηστών, τις διευθύνσεις IP, στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού, ακόμη και με εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνου που είχε συντάξει η ίδια η εταιρεία για συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Παρότι η πολιτική απορρήτου της Character.AI διαβεβαίωνε ρητά ότι δεν πωλούνται προσωπικά δεδομένα έναντι χρημάτων, οι προτεινόμενοι όροι της δημοπρασίας δεν δεσμεύουν τον νέο ιδιοκτήτη να σεβαστεί αυτή τη δέσμευση ή να ικανοποιήσει αιτήματα διαγραφής. Αντίθετα, ανοίγουν τον δρόμο ακόμη και για μεταπώληση των αρχείων σε τρίτους, χωρίς καμία ειδοποίηση προς τους χρήστες.

Πλέον, οι γενικοί εισαγγελείς ζητούν από το πτωχευτικό δικαστήριο να μπλοκάρει τους επίμαχους όρους ή, κατ’ ελάχιστον, να εξαιρέσει από τη συναλλαγή τις συνομιλίες ανηλίκων και κάθε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, επιβάλλοντας αυστηρές δικλείδες προστασίας.