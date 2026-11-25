Η καθολική Εκκλησία επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις σε 218 ιερείς, με περίπου το 70% αυτών να κρίνονται ένοχο

Σύμφωνα με έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ιταλικής Συνόδου των Επισκόπων, Συνολικά 57 ιερείς καταδικάστηκαν τελεσίδικα και φυλακίστηκαν στην Ιταλία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κατά την περίοδο 2001-2021, ενώ στα αρχεία της Καθολικής Εκκλησίας καταγράφηκαν 880 περιστατικά κακοποίησης.

Η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες αντιμέτωπη με σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από κληρικούς, καθώς και με καταγγελίες για συγκάλυψη των υποθέσεων. Τα σκάνδαλα έχουν πλήξει την αξιοπιστία της διεθνώς και έχουν οδηγήσει στην καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις.

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Στην Ιταλία, η Εκκλησία έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, όπου ανεξάρτητες έρευνες έχουν αναδείξει την έκταση της σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου.

Τα στοιχεία της έκθεσης

Η έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη, καταγράφει 378 υποθέσεις που γνωστοποιήθηκαν στις εκκλησιαστικές αρχές την περίοδο 2001-2021. Οι υποθέσεις αφορούν συνολικά 880 περιστατικά, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται 356 δράστες, ενώ καταγράφονται 385 θύματα.

Από τους 123 φερόμενους δράστες που καταγγέλθηκαν στις δικαστικές αρχές, οι 57 καταδικάστηκαν τελεσίδικα και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Παράλληλα, η Καθολική Εκκλησία επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις σε 218 ιερείς, με περίπου το 70% αυτών να κρίνονται ένοχοι. Από τους 356 φερόμενους δράστες, οι 87 καθαιρέθηκαν ή τέθηκαν προσωρινά εκτός εκκλησιαστικής υπηρεσίας, οι 39 συνταξιοδοτήθηκαν, ενώ 67 έχουν αποβιώσει.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 70% των θυμάτων ήταν αγόρια, με τους εφήβους ηλικίας 14 έως 17 ετών να εμφανίζονται ως η πλέον εκτεθειμένη ηλικιακή ομάδα. Σε περίπου 80% των περιπτώσεων, οι φερόμενοι δράστες είχαν επαναλάβει τη συμπεριφορά τους, ενώ σχεδόν το 30% των περιστατικών αφορούσε σεξουαλικές πράξεις.

«Αυτά τα εγκλήματα αποκαλύπτουν ένα κακό που διαπέρασε την Εκκλησία: πρέπει να το ονομάσουμε και να αναγνωρίσουμε τη φρίκη του», δήλωσε ο καρδινάλιος Ματέο Μαρία Τσούπι, επικεφαλής της Ιταλικής Συνόδου των Επισκόπων.

Οι περιορισμοί της έρευνας

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο degli Innocenti της Φλωρεντίας και ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Οι συντάκτες της διευκρινίζουν ότι τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν το σύνολο της έκτασης του φαινομένου στην Ιταλία, καθώς προέρχονται αποκλειστικά από τα αρχεία της Καθολικής Εκκλησίας.

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Όπως επισημαίνουν, τα δεδομένα «δεν αντιπροσωπεύουν το πλήρες εύρος των γεγονότων ούτε επιτρέπουν ακριβή εκτίμηση του πραγματικού αριθμού κακοποιήσεων».

Οι αντιδράσεις των οργανώσεων θυμάτων

Το 2023, η Rete l’Abuso, η μεγαλύτερη οργάνωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη της Καθολικής Εκκλησίας στην Ιταλία, είχε εκτιμήσει ότι σχεδόν 4.400 άνθρωποι είχαν υποστεί κακοποίηση από καθολικούς ιερείς στη χώρα. Η εκτίμηση βασίστηκε σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και δημοσιεύματα.

Η οργάνωση αμφισβήτησε την επάρκεια της νέας μελέτης, θέτοντας ζήτημα θεσμικών αλλαγών και υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών.

«Το θεμελιώδες ερώτημα παραμένει ανοιχτό… ποιες δομικές μεταρρυθμίσεις και υποχρεώσεις αναφοράς πρέπει να εισαχθούν στην ιταλική νομοθεσία ώστε όλα τα θύματα να έχουν πρόσβαση σε άμεση και αμερόληπτη δικαιοσύνη;» ανέφερε.

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Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Η έκθεση εισηγείται σειρά μέτρων προς την Ιταλική Σύνοδο των Επισκόπων, μεταξύ των οποίων η δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για τα θύματα και η διοργάνωση δημόσιας εκστρατείας με στόχο την ενθάρρυνσή τους να καταγγείλουν όσα υπέστησαν.

Επιπλέον, προτείνει τη σύσταση μόνιμου παρατηρητηρίου, το οποίο θα αναλάβει τη συστηματική συλλογή και μελέτη στοιχείων για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της καθολικής Εκκλησίας. Η συγκεκριμένη πρόταση υιοθετήθηκε άμεσα από την Ιταλική Σύνοδο των Επισκόπων.

Με πληροφορίες από Reuters