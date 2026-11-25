Η νέα έξοδος του τουρκικού υδρογραφικού σκάφους νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου επαναφέρει στο προσκήνιο τη στρατηγική των «τετελεσμένων χαμηλής έντασης» — Ποια είναι η πραγματική ταυτότητα του πλοίου, πόσο συχνά ενεργοποιείται και τι επιδιώκει η τουρκική διπλωματία

Η απόφαση της Άγκυρας να βγάλει εκ νέου στη θάλασσα το υδρογραφικό και ωκεανογραφικό πλοίο TCG Çeşme (A-599), δεσμεύοντας μέσω της NAVTEX 1169/26 μια εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου έως τις 12 Δεκεμβρίου, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία.

Η δουλειά να γίνεται

Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια καλά μελετημένη, επαναλαμβανόμενη τακτική του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και της διπλωματίας της γείτονος: την προβολή διεκδικήσεων επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με μέσα «χαμηλού ρίσκου», τα οποία συντηρούν τις αξιώσεις της Άγκυρας στο πεδίο χωρίς να οδηγούν σε ανεξέλεγκτη στρατιωτική κρίση.

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Παρά τη συχνή ταύτισή του στον δημόσιο λόγο με τα βαριά σεισμογραφικά σκάφη έρευνας υδρογονανθράκων, το «Τσεσμέ» διαθέτει εντελώς διαφορετική τεχνική ταυτότητα και επιχειρησιακή αποστολή.

Σκαρί 60 χρόνων

Πρόκειται για ένα σκάφος αμερικανικής ναυπήγησης ηλικίας άνω των εξήντα ετών, το οποίο καθελκύστηκε το 1965 ως USNS Silas Bent (T-AGS-26) για λογαριασμό του αμερικανικού Ναυτικού και παραχωρήθηκε στην Τουρκία το 1999.

Με μήκος 87 μέτρα, εκτόπισμα περίπου 2.850 τόνων και πλήρωμα που μαζί με το επιστημονικό προσωπικό αγγίζει τα 80 άτομα, αποτελεί μια κλασική μονάδα υδρογραφικών και ωκεανογραφικών μετρήσεων.

Ο εξοπλισμός

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει βυθόμετρα για τη χαρτογράφηση του ανάγλυφου του βυθού, αισθητήρες καταγραφής θερμοκρασίας, αλατότητας και θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και δειγματολήπτες επιφανειακών ιζημάτων.

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Τα δεδομένα αυτά έχουν διττή αξία: αφενός επιστημονική, αφετέρου επιχειρησιακή για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, καθώς η γνώση της πυκνότητας και της θερμοκρασίας των υδάτων καθορίζει τη διάδοση των ακουστικών κυμάτων.

Αντιθέτως, το πλοίο δεν φέρει οπλισμό, δεν ποντίζει καλώδια μεγάλου μήκους και δεν πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, γεγονός που εξηγεί γιατί κινείται κατά κανόνα χωρίς συνοδεία πολεμικών μονάδων.

Πότε σηκώνει άγκυρα

Η ενεργοποίησή του στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν ακολουθεί κάποιο τακτικό χρονοδιάγραμμα, αλλά υπαγορεύεται αυστηρά από τη διπλωματική συγκυρία, συνήθως μία έως δύο φορές τον χρόνο.

Χαρακτηριστικός σταθμός υπήρξε ο Φεβρουάριος του 2017, όταν πραγματοποίησε πλου στο Βόρειο Αιγαίο, ανοιχτά του Αγίου Όρους και της Θάσου.

Μέσα στο Αιγαίο

Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η έξοδός του τον Φεβρουάριο του 2021, παραμονές του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών, όταν η Τουρκία δέσμευσε περιοχή στο Κεντρικό Αιγαίο, μεταξύ Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και Σκύρου, προκαλώντας διπλωματική κινητικότητα χωρίς όμως να διαρραγεί το κλίμα του διαλόγου.

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Σήμερα, η έξοδός του νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου αποκτά ιδιαίτερη σημειολογία, καθώς η δεσμευμένη περιοχή τέμνει τη ζώνη που η Άγκυρα έχει μονομερώς χαρακτηρίσει ως «θαλάσσιο πάρκο» (Φετιγιέ–Κας), επιχειρώντας να προσδώσει έμπρακτο περιεχόμενο στους μονομερείς χάρτες της.

Ένα αξιόπιστο εργαλείο

Για το τουρκικό επιτελείο, το «Τσεσμέ» λειτουργεί ως ευέλικτο εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, ιδανικό για να στέλνει μηνύματα χωρίς να τινάζει τις διμερείς σχέσεις στον αέρα, σε αντίθεση με το Oruç Reis που απαιτεί ανάπτυξη στόλου και οδηγεί σε επικίνδυνες κρίσεις όπως το καλοκαίρι του 2020.

Συχνά χρησιμοποιείται ως «συμμετρική» απάντηση σε ελληνικές πρωτοβουλίες —όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα περιβαλλοντικά πάρκα ή τα ενεργειακά έργα— αλλά και πριν από διπλωματικές επαφές ως υπενθύμιση της «Γαλάζιας Πατρίδας» και της μη αναγνώρισης επήρειας στα ελληνικά νησιά.