«Προσπαθούσε το ελικόπτερο να έρθει να μας βοηθήσει. Βρισκόμασταν 70 άτομα πάνω σε μια ταράτσα. Κλάματα, φωνές και ακούγαμε μέσα στο χάος ότι έρχεται κάποιος με κάποια βάρκα να μας βοηθήσει, υπήρχε μια ελπίδα να σωθούμε» περιγράφει ο Κωνσταντίνος Ρητάς στο tanea.gr για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τη μεγάλη κακοκαιρία ” Daniel “ στη Θεσσαλία.

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Οι καταστροφές της κακοκαιρίας ήταν τόσο μεγάλες που η χώρα κόπηκε στα δύο. Η Θεσσαλία είχε μετατραπεί σε λίμνη και το χωριό Μεταμόρφωση καταστράφηκε καθώς εκεί κατέληγαν τα νερά που κατέβαιναν από τα βουνά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Ρητάς κάτοικος του χωριού, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά με αποτέλεσμα να μην προλάβουν όλοι να φύγουν.

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«Υπήρχαν άτομα μεγάλης ηλικίας, άλλοι με κινητικά προβλήματα και οικογένειες με μικρά παιδιά. Ήμασταν όλοι αυτοί που δεν προλάβαμε να φύγουμε. Ήταν τόσο σφοδρό το κύμα που δεν περιγράφεται. Ακούγαμε μία βοή και σε χρόνο μηδέν το νερό έφτασε στα εφτά μέτρα. Μέσα σε μισή ώρα είχε γίνει… το κοιτάζαμε και λέγαμε αν είναι δυνατόν. Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

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Η Μεταμόρφωση Καρδίτσας είναι χτισμένη στο χαμηλότερο σημείο του θεσσαλικού κάμπου και αυτό είχε ως συνέπεια να πληρώσει το βαρύ τίμημα όταν η κακοκαιρία Daniel σάρωσε στο πέρασμα της την περιοχή. Ένα ολόκληρο χωριό βρέθηκε μέσα στη λάσπη. Οι μνήμες της καταστροφής ξυπνούν κάθε φορά που υπάρχει πρόβλεψη μίας αντίστοιχης κακοκαιρίας.

«Σχεδόν τρία χρόνια έχει που συνέβη η καταστροφή. Στη δική μου περίπτωση χτυπήθηκε από την καμοκαιρία και το σπίτι μου αλλά και το μαγαζί μου. Ακόμη φοβάμαι και όχι μόνο εγώ αλλά όλο το χωριό. Η σεζόν που ακολουθεί μετά το φθινόπωρο δημιουργεί πάντα πρόβλημα με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όταν βρέχει στα βουνά, μαζεύονται τα νερά στο χαμηλότερο σημείο της Θεσσαλίας, γιατί δημιουργείται μια λεκάνη εδώ στη Μεταμόρφωση, στο χωριό μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Διαφήμιση Διαφήμιση

Αγωνία και οικονομική εξάντληση μέχρι τη μετεγκατάσταση

Πλέον οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης πρόκειται να μετεγκατασταθούν σε νέο οικισμό για λόγους δημόσιας ασφαλείας και προστασίας ζωής και αυτό όλο θα ολοκληρωθεί έως το 2030. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Πέτρος Κοντογιάννης μιλώντας στο tanea.gr εξηγεί πως οι νέες κατοικίες θα προσφέρουν ασφάλεια στους κατοίκους της Μεταμόρφωσης καθώς η περιοχή που θα χτιστούν υψομετρικά θα είναι πολύ πιο ψηλά.

«Έχουν ψηφιστεί οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν την μετεγκατάσταση των κατοίκων σε άλλη περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στον Παλαμά και στα Καλυβάκια. Πρόκειται για ένα μέρος που έχει υψομετρική διαφορά εφτά μέτρα από το χωριό μας περίπου, επομένως μας διασφαλίζει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναπλυμμηρίσουμε πλέον. Περιμένουμε να περάσουμε στη δημοπρασία για τις υποδομές και μόλις βρεθεί ανάδοχος έργων θα ξεκινήσουν και τα έργα των υποδομών. Θα χτίσουν κατοικίες για 158 οικογένειες, δεν θα βάλουν τίποτα απολύτως από την τσέπη τους καθώς οι υποδομές είναι από το κράτος. Αυτές οι μονοκατοικίες θα είναι υπερυψωμένες και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Οι κάτοικοι έχουν αγωνία, έχουν καθυστερήσει αυτά τα έργα και αυτοί είναι πολύ ταλαιπωρημένοι». Διαφήμιση

Από τη μεριά τους οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Ρητάς έχουν εξαντληθεί οικονομικά και περιμένουν με μεγάλη υπομονή όλη αυτή τη μετεγκατάσταση τους στον καινούριο οικισμό.

«Οι καινούριες κατοικίες δεν είναι απλά μια υπόσχεση, περιμένουμε να πάμε σε ένα ασφαλές μέρος και το μέλλον μας είναι εκεί ώστε να μην ξανακινδυνέψουμε. Μετά από εκείνη την καταστροφή θέλω να ξεχάσω εκείνες τις πρώτες ημέρες που όλα είχαν πλημμυρίσει. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να ζήσουν κάτι τέτοιο, δεν ήθελα να έχουν τέτοιες εικόνες στη μνήμη τους δεν ήθελα να καταλάβουν τι συνέβη. Πρέπει να πάμε στα καινούρια σπίτια γιατί έχουμε εξαντληθεί οικονομικά και ψυχολογικά. Όσοι μπόρεσαν να πάνε να νοικιάσουν, πήγαν στο διπλανό χωριό, κάποιοι άλλοι όμως δυστυχώς γύρισαν πίσω, βάλανε ένα κρεβάτι και μία πετρογκάζ και μένουν ακόμη εκεί» λέει ο ίδιος. Διαφήμιση

Από την πλευρά της η Λίτσα Ρητά, κάτοικος κι αυτή του χωριού που ρήμαξε ο Daniel, μιλά στο tanea.gr με αγωνία αλλά και ελπίδα για μια νέα ζωή μετά τη μετεγκατάσταση.

«Ζω ακόμη στο χωριό, διόρθωσα όπως – όπως το σπίτι, πολύ πρόχειρα για να μπορέσω να μείνω. Ζω με την ελπίδα ότι θα γίνουν γρήγορα οι καινούριες κατοικίες γιατί θέλω να σταματήσω να έχω την αγωνία μήπως βρέξει και κινδυνεύσω. Ζω με ξενύχτια κάθε φορά, με έχει τρομοκρατήσει αυτή η πλημμύρα. Έχασα όλο το νοικοκυριό μου, δεν έμεινε τίποτα. Έβαλα πράγματα μέσα που μου έδινε ο κόσμος. Ψυχολογικά όλοι είμαστε χάλια. Αναπτερώθηκε η ελπίδα μας όταν όταν άρχισαν οι διαδικασίες να κινούνται πιο γρήγορα σχετικά με τις νέες κατοικίες» λέει χαρακτηριστικά.