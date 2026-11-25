Ο εκλιπών είχε επανεκλεγεί τον Νοέμβριο του 2024 με ποσοστό 90%, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των σωματείων προς το πρόσωπό του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Κώστα Γκαντή. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (25/11), σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες.

Ο εκλιπών είχε συνδέσει το όνομά του με την πορεία του ελληνικού χάντμπολ για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχοντας συμπληρώσει 26 χρόνια προσφοράς στο άθλημα. Βρισκόταν στην προεδρία της ΟΧΕ από το 2014, ενώ τον Νοέμβριο του 2024 είχε επανεκλεγεί με ποσοστό 90%, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των σωματείων προς το πρόσωπό του.

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Η διαδρομή του στην Ομοσπονδία και οι επιτυχίες του ελληνικού χάντμπολ

Η παρουσία του Κώστα Γκαντή στην Ομοσπονδία ξεκίνησε το 2000, όταν ανέλαβε καθήκοντα μάνατζερ των Εθνικών ομάδων, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2010. Το 2012 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβε αρχικά την προεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε και ως γενικός γραμματέας.

Το 2014 εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της ΟΧΕ, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το 2016, το 2021 και το 2024. Η συνολική του θητεία στην κορυφαία διοικητική θέση της Ομοσπονδίας διήρκεσε 12 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της διοίκησής του, το ελληνικό χάντμπολ πανηγύρισε σημαντικές διακρίσεις και πέτυχε ιστορικές προκρίσεις. Η Εθνική Ανδρών εξασφάλισε το 2024 την πρώτη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το ίδιο επίτευγμα κατέγραψε η Εθνική Γυναικών το 2026. Παράλληλα, η Εθνική Ανδρών επέστρεψε έπειτα από 22 χρόνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με συμμετοχή στη διοργάνωση του 2027.

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Σημαντικές ήταν και οι επιτυχίες των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, με την Εθνική Εφήβων να επιστρέφει σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024, ύστερα από 27 χρόνια, και την Εθνική Νέων να εξασφαλίζει την παρουσία της στην αντίστοιχη διοργάνωση μετά από 22 χρόνια.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη διαδρομή είχε και η Εθνική Γυναικών του Beach Handball, η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2018. Ακολούθησαν σημαντικές διακρίσεις στους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες, με τρία μετάλλια για τις γυναίκες και το χρυσό της Εθνικής Ανδρών το 2019.

Επί των ημερών του Κώστα Γκαντή, η ΟΧΕ ανέλαβε επίσης σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Beach Handball του 2022 στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή 64 ομάδων, και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2023, σε συνδιοργάνωση με τη Γερμανία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν η 17η Μεσογειάδα Εφήβων στην Αθήνα το 2020 και η 16η Μεσογειάδα Κορασίδων στο Ναύπλιο το 2023.

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Η Ομοσπονδία υπογράμμισε ακόμη τη σταθερότητα που επιτεύχθηκε στα οικονομικά της, με ισοσκελισμένους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, χωρίς οφειλές. Ανάμεσα στα έργα που ξεχώρισαν ήταν και η αγορά ιδιόκτητων γραφείων στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 56.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ για τον θάνατο του Κώστα Γκαντή

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρέτησε τον πρόεδρό της με μια συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για την απώλειά του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά του, στην προσωπικότητά του και στη σημαντική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά του, στη σύζυγό του Φώφη και στις κόρες του, Κωνσταντίνα και Δήμητρα, οι οποίες στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

Η ΟΧΕ χαρακτήρισε τον Κώστα Γκαντή άνθρωπο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το άθλημα, τονίζοντας πως το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο για όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

«Αγαπημένε μας Πρόεδρε θα μας λείψεις, η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή μέσα από την ιστορική και σπουδαία διαδρομή σου, μέσα από όλους μας που έχουμε κάτι να διηγηθούμε από την πορεία σου και την αφοσίωσή σου στο ελληνικό χάντμπολ.

Καλό ταξίδι Ντίνο μας, αγαπημένε μας πρόεδρε», καταλήγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.