Η δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ στο κεντρικό Ιόνιο με το επίκεντρο να εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή λίγο μετά της 8 το βράδυ στο κεντρικό Ιόνιο καθώς το επίκεντρό της εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς.

Τον σεισμό κατάλαβαν χιλιάδες άνθρωποι στην Κεφαλονιά καθώς είχε μικρό εστιακό βάθος, δηλαδή περίπου 5 χιλιόμετρα, όπως υπολόγισε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

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