Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομβική επιχειρησιακή αναβάθμιση, καθώς επιβεβαιώνει ότι και τα 24 ελληνικά Rafale μπορούν πλέον να αναπτύσσονται πλήρως εκτός της μητρικής τους βάσης στην Τανάγρα

Το ενδεχόμενο τα τουρκικά μαχητικά να βρουν απέναντί τους ελληνικά Rafale στην επόμενη εναέρια εμπλοκή φέρνει η ανάληψη υπηρεσίας επιφυλακής (readiness) από την 332 Μοίρα στη Σκύρο, επιχειρώντας από την 135 Σμηναρχία Μάχης.



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομβική επιχειρησιακή αναβάθμιση, καθώς επιβεβαιώνει ότι και τα 24 ελληνικά Rafale μπορούν πλέον να αναπτύσσονται πλήρως εκτός της μητρικής τους βάσης στην Τανάγρα.

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Η μεταστάθμευση στο «αεροπλανοφόρο» του κεντρικού Αιγαίου μειώνει στο ελάχιστο τους χρόνους αντίδρασης και δίνει στην Πολεμική Αεροπορία σαφές στρατηγικό πλεονέκτημα, προσθέτοντας στην καρδιά του Αρχιπελάγους αεροσκάφη με προηγμένα ραντάρ και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Meteor.



Για την επιτυχία του εγχειρήματος υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ των στελεχών της 332 Μοίρας, που μετέφεραν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του τύπου, και του προσωπικού της 135 ΣΜ που υποστήριξε τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η εμπειρία που αποκτήθηκε τους προηγούμενους μήνες από απαιτητικές αποστολές στο εξωτερικό, όπως η άσκηση στη Σαουδική Αραβία, προετοιμάζοντας το τεχνικό κλιμάκιο για επιχειρήσεις μακριά από τη μόνιμη έδρα του.