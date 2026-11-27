Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά καταγγελίες για κύκλωμα που φέρεται να χρέωνε έως 700 ευρώ για τουριστικά πακέτα, παρακάμπτοντας την επίσημη διαδικασία έκδοσης των διαμονητηρίων

Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων για το Άγιον Όρος, μετά τις καταγγελίες για κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν την αυξημένη ζήτηση από προσκυνητές, χρεώνοντας υπέρογκα ποσά για την είσοδο και τη διαμονή στην Αθωνική Πολιτεία.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την πιθανότητα παράτυπων εκδόσεων και υπερκοστολογήσεων, με ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να φέρονται να συνεργάζονταν με τουριστικά πρακτορεία, κυρίως από τη Ρουμανία. Οι ενδιαφερόμενοι φέρεται να πλήρωναν από 300 έως 700 ευρώ για τουριστικά πακέτα, τη στιγμή που το επίσημο διαμονητήριο κοστίζει ένα μικρό μόνο μέρος αυτού του ποσού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε κατοικίες και γραφεία υπόπτων, ενώ εξετάζεται και η χρήση παράτυπων μεθόδων για την παράκαμψη της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τι είναι το διαμονητήριο και πόσο κοστίζει

Το διαμονητήριο είναι το επίσημο, αυστηρά προσωπικό έγγραφο που επιτρέπει την είσοδο και την παραμονή στην Αθωνική Πολιτεία. Η ισχύς του είναι τέσσερις ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή καλύπτει έως τρεις διανυκτερεύσεις.

Εκδίδεται από την Ιερά Επιστασία μέσω του Γραφείου Προσκυνητών και το κόστος του κυμαίνεται από 25 έως 35 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για το επίσημο αντίτιμο της άδειας εισόδου και όχι για χρέωση διαμονής.

Άλλωστε, η φιλοξενία στις μονές, που περιλαμβάνει διαμονή και φαγητό, παρέχεται δωρεάν στους προσκυνητές. Επομένως, τα ποσά των εκατοντάδων ευρώ που φέρονται να ζητούσαν τα εμπλεκόμενα πρακτορεία δεν αντιστοιχούν στο κόστος έκδοσης του επίσημου εγγράφου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Υπάρχουν δύο τύποι διαμονητηρίου: το γενικό, που επιτρέπει την επίσκεψη σε περισσότερες μονές, και το ειδικό, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρόσκλησης από συγκεκριμένη μονή ή σκήτη.

Πώς γίνεται η έκδοση

Η διαδικασία ξεκινά με την επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με το Γραφείο Προσκυνητών Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται εγκαίρως, καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων διαμονητηρίων είναι περιορισμένος και η ζήτηση μπορεί να είναι αυξημένη, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής.

Για την έκδοση απαιτούνται προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το έτος γέννησης και τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να εισέλθει στο Άγιον Όρος.

Αφού ολοκληρωθεί η συνεννόηση και επιβεβαιωθεί η δυνατότητα έκδοσης, το διαμονητήριο παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως την ημέρα της εισόδου, συνήθως από το Γραφείο Προσκυνητών στην Ουρανούπολη. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Διαφήμιση

Η πληρωμή γίνεται κατά την παραλαβή του εγγράφου. Όσοι πρόκειται να εισέλθουν από την Ιερισσό θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί εκ των προτέρων με το αρμόδιο γραφείο για τον τρόπο παραλαβής.

Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. για τα τουριστικά πρακτορεία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες για ένα σύστημα παράτυπης έκδοσης διαμονητηρίων, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν ιδιώτες και υπάλληλοι, σε συνεννόηση με τουλάχιστον τρία ή τέσσερα τουριστικά πρακτορεία από τη Ρουμανία.

Οι προσκυνητές μεταφέρονταν μαζικά με μίνι βαν από χώρες των Βαλκανίων και χρεώνονταν ποσά που έφταναν ακόμη και τα 700 ευρώ, με τις αρχές να εξετάζουν εάν γινόταν παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας ή τεχνητό μπλοκάρισμα της κανονικής ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης.

Παράλληλα, διερευνάται εάν υπήρχε σκόπιμη καθυστέρηση στην έκδοση των διαμονητηρίων, ώστε να εξασφαλίζονται επιπλέον διανυκτερεύσεις εκτός Αγίου Όρους σε καταλύματα που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα της υπόθεσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ύποπτοι αρνούνται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση.