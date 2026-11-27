Την ώρα που η κακοκαιρία βρισκόταν σε εξέλιξη, μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά από την κατοικία της, ενώ η Πολιτική Προστασία παραμένει σε ετοιμότητα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ισχυρή και συνεχόμενη βροχόπτωση, με δρόμους να πλημμυρίζουν, δέντρα να πέφτουν και κατολισθήσεις να σημειώνονται σε διάφορες περιοχές του νησιού. Δεκάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες το βράδυ της Πέμπτης (26/11), ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στις συγκοινωνίες, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν έως και 190 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Την ώρα που η κακοκαιρία βρισκόταν σε εξέλιξη, μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά από την κατοικία της, ενώ η Πολιτική Προστασία παραμένει σε ετοιμότητα.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία επικαλείται στοιχεία από ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (PWS), το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη νότια Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, στον Χλωμό έπεσαν 197,6 χιλιοστά βροχής και στο Περιβόλι 192,8 χιλιοστά.

Το φαινόμενο αποδίδεται στον σχηματισμό ενός «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από το νησί. Στην Ήπειρο, ο μετεωρολογικός σταθμός στη Γρίκα Θεσπρωτίας κατέγραψε 141,99 χιλιοστά βροχής, με την ένταση των φαινομένων να διατηρείται στα 15 χιλιοστά ανά ώρα.

Άνοδος της στάθμης του ποταμού στη Λευκίμμη – Κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο

Στη Λευκίμμη, η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας στο ύψος του κρηπιδώματος, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος.

Παράλληλα, στο οδικό δίκτυο αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων και δέντρων. Στην περιοχή Καρουμπάτικα σημειώθηκε πτώση βράχου, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο επαρχιακό δίκτυο της νότιας Κέρκυρας.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομμάτια δρόμου, βράχοι και φερτά υλικά εντοπίστηκαν στις περιοχές Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί.

Διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχές της κεντρικής Κέρκυρας, με τις περισσότερες βλάβες να έχουν πλέον αποκατασταθεί. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται σε Βάτο, Έρμονες, Παντοκράτορα, Πέλεκα, Ανάληψη και σε περιοχές του νότιου τμήματος του νησιού.

Προβλήματα στις αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις μετακινήσεις από και προς την Κέρκυρα, προκαλώντας προβλήματα τόσο στις αεροπορικές όσο και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Η βραδινή πτήση της Aegean από την Αθήνα επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ για την Παρασκευή αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων, η ένταση των οποίων φτάνει τα 48 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, από το λιμάνι δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των πλοίων ανοικτού τύπου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Για την Παρασκευή προβλέπεται ύψος βροχής 54 χιλιοστών, ενώ το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της κακοκαιρίας, με τον όγκο του νερού να εκτιμάται στα 71 χιλιοστά.