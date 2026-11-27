Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, με πρωταγωνίστριες δύο μαθήτριες που ήρθαν στα χέρια σε σχολείο κοντά στο κέντρο της πόλης. Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11/2027), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο ανήλικες και να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε μέσα στη σχολική αίθουσα ή κατά την έξοδο από αυτήν. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι δύο μαθήτριες διαπληκτίστηκαν, ωστόσο η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση κατέληξε σε σωματική συμπλοκή σε χώρο έξω από το σχολείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να υπήρξαν μπουνιές, κλωτσιές και γρατζουνιές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο κοπέλες.

Στο νοσοκομείο οι δύο μαθήτριες

Οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν και από ιατροδικαστή, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς γονέας μίας από τις δύο μαθητριές προσέφυγε στον εισαγγελέα.