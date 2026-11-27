Η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη πέθανε σε ηλικία 75 ετών μετά από επτάμηνη νοσηλεία, έχοντας μεταφερθεί στις 11 Νοεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περάσει επτά μήνες νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο, εκ των οποίων τους τέσσερις στην εντατική, δίνοντας διαδοχικές μάχες με επιπλοκές στην υγεία της.

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Μόλις στις 11 Νοεμβρίου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί.

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 και ασχολήθηκε με την υποκριτική από νεαρή ηλικία. Ακολούθησε σπουδές κλασικού χορού στη σχολή της Έλλης Ζουρούδη, όπου εκπαιδεύτηκε για 12 χρόνια, ενώ το 1970 ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στη σχολή μουσικού θεάτρου του Μενέλαου Θεοφανίδη.

Τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο έγιναν μέσα από το παιδικό θέατρο του Βασίλη Καΐλα, ενώ η πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στον κινηματογράφο έκανε την εμφάνισή της το 1968, στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο», ενώ το 1971 συμμετείχε στην ταινία «Μάρα η Τσιγγάνα».

Στη διάρκεια της πορείας της συμμετείχε σε περισσότερες από 50 κινηματογραφικές ταινίες και βιντεοταινίες, ενώ ξεχώρισε και στο θέατρο, κυρίως μέσα από επιθεωρήσεις και μιούζικαλ. Στην τηλεόραση απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσα από δημοφιλείς σειρές, όπως οι «Σαββατογεννημένες», «Στο Παρά Πέντε», «Μαρία η Άσχημη», «7 Θανάσιμες Πεθερές», «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «L.A.P.D.».

Ανάμεσα στις συνεργασίες που σημάδεψαν την επαγγελματική της διαδρομή ήταν εκείνες με τον Χρόνη Εξαρχάκο και τον Φώτη Μεταξόπουλο. Η ίδια είχε ιδιαίτερη αγάπη για την επιθεώρηση και το μιούζικαλ, ενώ σε μεταγενέστερη φάση της ζωής της ασχολήθηκε και με τη συγγραφή παιδικού θεατρικού έργου, το οποίο παρουσιάστηκε με τη συμμετοχή μαθητών στην Κρήτη.