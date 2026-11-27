Οι τακτικοί δικαστές καλούνται να αποφασίσουν για την πρόοδο της διαδικασίας, σε αίθουσα που εξασφαλίστηκε μετά την παρέμβαση του Λεωνίδα Νικολόπουλου

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επανέρχεται σήμερα (27/11) η υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την προηγούμενη (πρώτη) συνεδρίαση, η οποία είχε διακοπεί, χωρίς να συγκροτηθεί σε σώμα το Δικαστήριο με την κλήρωση των ενόρκων, οι τακτικοί δικαστές καλούνται να αποφασίσουν για την πρόοδο της διαδικασίας.

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Ένα από τα ζητήματα που είχαν απασχολήσει την προηγούμενη δικάσιμο, αυτό της καταλληλότητας της δικαστικής αίθουσας, φαίνεται πως έχει πλέον αντιμετωπιστεί. Με μέριμνα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έπειτα και από την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, Λεωνίδα Νικολόπουλου, εξασφαλίστηκε η αίθουσα που είχε διαμορφωθεί εξαρχής για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται 12 νεαροί οπαδοί, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές κάθειρξης ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη στο Εφετείο εκκινεί για τους περισσότερους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.