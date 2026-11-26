Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί από τις 21 Νοεμβρίου, όταν εξαφανίστηκε από το Περιθώρι στην Δράμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του 24χρονου από τη Βουλγαρία στη Δράμα, καθώς ο 50χρονος κτηνοτρόφος, εργοδότης του νεαρού και τελευταίος άνθρωπος που τον είχε δει ζωντανό, ομολόγησε τη δολοφονία του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του.

Ο 50χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον 24χρονο με κυνηγετικό όπλο μέσα στο μαντρί του στο Περιθώρι Δράμας και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό με το μπλε βαν του θύματος, την οποία έθαψε σε αγροτική περιοχή μεταξύ των οικισμών Οχυρού και Περιθωρίου.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ υπήρχαν και οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. «Είχαμε ερωτική σχέση, μου ζητούσε διαρκώς λεφτά», φέρεται να είπε ο 50χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Live News.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, ενώ οι αποκαλύψεις για τη σχέση των δύο ανδρών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σκοτεινό σκηνικό.

Το χρονικό της δολοφονίας – Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον 50χρονο

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί από τις 21 Νοεμβρίου, όταν εξαφανίστηκε από το Περιθώρι Δράμας. Ο νεαρός, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, είχε επιστρέψει στην περιοχή όπου εργαζόταν κατά διαστήματα, προκειμένου να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες.

Από την πρώτη στιγμή οι έρευνες των Αρχών επικεντρώθηκαν στον 50χρονο κτηνοτρόφο, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε συναντήσει τον νεαρό πριν εξαφανιστεί.

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Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 24χρονος φέρεται να είχε μεταβεί το βράδυ του Σαββάτου στο Κάτω Νευροκόπι με το μπλε βαν του. Το όχημα εντοπίστηκε αργότερα από συγγενείς του, κλειδωμένο σε χώρο στάθμευσης, χωρίς να υπάρχουν μέσα τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο.

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας ήταν και το στίγμα του κινητού του, το οποίο ενεργοποίησε για τελευταία φορά κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Πανόραμα Δράμας, το Σάββατο στις 23:43.

Κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, ο 50χρονος φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 24χρονο με κυνηγετικό όπλο, περίπου στις 21:39, στο μαντρί του στο Περιθώρι.

Στη συνέχεια έβαλε τη σορό στο βαν του θύματος, τη μετέφερε στην αγροτική περιοχή όπου την έθαψε και εγκατέλειψε το όχημα στο Κάτω Νευροκόπι.

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Η σορός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από την υπόδειξη του σημείου από τον ίδιο τον 50χρονο.

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός – Αφέθηκε ελεύθερος

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, με την κατηγορία της συνέργειας, καθώς φέρεται να μετέφερε τον 50χρονο από το Κάτω Νευροκόπι στο Περιθώρι.

Ωστόσο, ο νεαρός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η μητέρα του, η οποία είναι αδελφή του 50χρονου, μίλησε στο Live News, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της δεν είχε καμία εμπλοκή στη δολοφονία.

Όπως ανέφερε, ο 23χρονος είχε παραμείνει μαζί με την οικογένειά του μέχρι το βράδυ του Σαββάτου και είχε απλώς χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο που είχε νοικιαστεί στο όνομά του.

«Το παιδί μου είναι καθαρό. Μπλεγμένο δεν είναι πουθενά. Ο αδερφός μου όλα, ο αδερφός μου τα έχει κάνει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι περιμένει να παραλάβει τον γιο της από την Ασφάλεια.

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Οι αποκαλύψεις για τη σχέση των δύο ανδρών

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και όσα περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής για τη σχέση του 50χρονου με τον 24χρονο.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδόθηκε στην εκπομπή, οι δύο άνδρες ήταν κουμπάροι, ενώ ο νεαρός είχε κάνει τατουάζ στο στήθος του το όνομα του κτηνοτρόφου. Από την άλλη πλευρά, ο 50χρονος φέρεται να είχε γράψει το όνομα του 24χρονου στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, κάτοικος της περιοχής υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες είχαν κοινή δραστηριότητα στην κλοπή χαλκού, κάνοντας λόγο για περιστατικά αφαίρεσης καλωδίων και μεταλλικών αντικειμένων από την ευρύτερη περιοχή.

«Μαζί κάνανε δουλειές με τον Βούλγαρο και είχαν και σχέση. Κλέβανε μαζί όλο το χωριό. Κλέβανε από τα οχυρά τα καλώδια χαλκού και μετά τα πουλούσαν. Όλο το χωριό το έβλεπε. Πήγαν πήραν από ένα κανόνι ολόκληρο θόλο μπρούτζινο, το ξηλώσανε για να πάνε να το πουλήσουν, ένα βράδυ. Τους πήραν χαμπάρι και το άφησαν εκεί στην μέση και έφυγαν. Αν δεν ταιριάζανε δεν θα συμπεθεριάζανε» είπε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος απέδωσε τη δολοφονία σε ερωτική αντιζηλία, ισχυριζόμενος ότι ο 24χρονος είχε βρει γυναίκα και ο κτηνοτρόφος ζήλεψε.

«Ακούγεται ότι ο Βούλγαρος βρήκε άλλη γυναίκα και ο κτηνοτρόφος ζήλεψε, θόλωσε και τον σκότωσε. Δεν υπάρχουν 10.000 ευρώ που λένε ότι χρώσταγε ο ένας στον άλλον. Αυτοί ήταν και οι δύο μπατίρηδες. Ήταν έγκλημα πάθους» ανέφερε.

Οι αστυνομικές Αρχές καλούνται πλέον να ξεκαθαρίσουν το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας, τη φύση της σχέσης των δύο ανδρών, αλλά και τον ρόλο που ενδεχομένως έπαιξαν οι οικονομικές διαφορές στην τραγική κατάληξη του 24χρονου πατέρα δύο παιδιών.