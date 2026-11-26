Ο συλληφθείς με έναν ακόμη ανήλικο που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, καθώς και άλλα άτομα, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κλοπές οχημάτων και τις διαρρήξεις καταστημάτων

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε νεαρός ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος καταστηματαρχών και ιδιοκτητών οχημάτων σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικά 23 διακεκριμένες κλοπές μέσα σε διάστημα μόλις 13 ημερών.

Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) στη Χαλκηδόνα, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών.

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Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς είχε ενώσει τις δυνάμεις του με έναν ακόμη ανήλικο, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, καθώς και με άλλα άτομα, συγκροτώντας εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κλοπές οχημάτων και τις διαρρήξεις καταστημάτων.

Η δράση της ομάδας εκτείνεται από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, με τα μέλη της να χτυπούν σε περιοχές των δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας.

Διέπραξαν κλοπές σε 18 καταστήματα και τέσσερα οχήματα

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η εγκληματική ομάδα διέπραξε συνολικά 23 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών. Ειδικότερα, πρόκειται για 18 διαρρήξεις καταστημάτων, τέσσερις κλοπές οχημάτων και μία κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό αυτοκινήτου.

Από τη συνολική δράση τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 8.400 ευρώ, ενώ η αξία των αντικειμένων και των οχημάτων που έκλεψαν υπολογίζεται σε επιπλέον 7.250 ευρώ.

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Η καταδίωξη από τη Χαλκηδόνα στην Αλεξάνδρεια

Η σύλληψη του νεαρού δεν έγινε χωρίς επεισοδιακή καταδίωξη. Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στη Χαλκηδόνα, εκείνος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους τράπηκε σε φυγή, αρχικά πεζή και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που αφαίρεσε.

Ακολούθησε καταδίωξη με κατεύθυνση την Αλεξάνδρεια. Ο νεαρός αγνόησε τα ηχητικά και φωτεινά σήματα των αστυνομικών για να σταματήσει, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε και ο νεαρός συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο συλληφθείς είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο. Θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.