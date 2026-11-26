Αφού «επιβιβάστηκαν» στο πλοίο του Οδυσσέα, με τον Αντώνη Κανάκη να παλεύει να ξεφύγει από τις σύγχρονες… Σειρήνες, και αφού φόρεσαν την καμπαρντίνα του Neo από το Matrix για να αποφύγουν τα «βλήματα» που δέχονται εδώ και χρόνια από τους πολιτικούς, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν με δύο νέα σπαρταριστά trailer.

Η παρέα από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να μας «βομβαρδίζει» με χιουμοριστικά βίντεο από τη συχνότητα του MEGA, αποκαλύπτοντας σταδιακά το σατιρικό της σύμπαν και δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται στη μεγάλη πρεμιέρα, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 22:00.

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Ο ποδοσφαιρικός αγώνας των σκανδάλων

Η πεντάδα του «Ράδιο Αρβύλα» κάθεται στον καναπέ της, με ποπ κορν στο χέρι, και παρακολουθεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Μόνο που οι πρωταγωνιστές στο γήπεδο δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης!

Με τη φωνή του σπορτκάστερ να περιγράφει την εξέλιξη του αγώνα, η ανικανότητα, η διαφθορά, τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και οι απευθείας αναθέσεις αλλάζουν πάσες, μέχρι η μπάλα να χαθεί στις εξεταστικές επιτροπές. Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, μαζί με τον «Κωστάκη» και τον «Πασοκτζή», παρακολουθούν εκστασιασμένοι την αναμέτρηση και… πανηγυρίζουν το «γκολ» στις τσέπες του ελληνικού λαού.

Δείτε το trailer του «Ράδιο Αρβύλα» εδώ:



Το cast για τη θέση του Τζέιμς Μποντ

Με αφορμή την ανακοίνωση για το πρόσωπο που θα υποδυθεί τον νέο Τζέιμς Μποντ, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του φορούν το μαύρο κοστούμι του διάσημου μυστικού πράκτορα και περνούν από audition για τον ρόλο. Ένας εκφωνητής τούς δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, μέχρι να ανακοινωθεί η τελική επιλογή. Με έναν φουτουριστικό τρόπο, τη θέση κατακτά —ποιος άλλος;— ο «Πασοκτζής», αφήνοντας τους υπόλοιπους της παρέας από τη Θεσσαλονίκη απογοητευμένους.

Δείτε το trailer εδώ:

Στην 20ή τηλεοπτική σεζόν του, το «Ράδιο Αρβύλα» συνεχίζει να δίνει το δικό του ξεχωριστό ραντεβού με τον αιχμηρό σχολιασμό της καθημερινότητας. Η αγαπημένη σατιρική εκπομπή αναζητά την κωμική πλευρά μιας, ομολογουμένως, δύσκολης πραγματικότητας και εξελίσσεται μαζί με έναν κόσμο που ελάχιστα θυμίζει εκείνον στον οποίο πρωτοεμφανίστηκε.

Το «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, στο MEGA.